Naszego gościa zapytamy w trakcie rozmowy m.in.:

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Cy ropa, która po ostatnich napięciach na Bliskim Wschodzie ustabilizowała się powyżej 80 dolarów za baryłkę, może ponownie ruszyć w stronę 100 dolarów?

Co stanie się z cenami, gdy wyczerpie się efekt uwalniania amerykańskich rezerw i czy powrót ropy do 50–60 dolarów w przyszłym roku nadal jest realnym scenariuszem?

Czy złoto, mimo rekordowych poziomów, wciąż pozostaje atrakcyjnym aktywem?

Jak duże znaczenie dla jego notowań będą miały decyzje Fed, kondycja fiskalna Stanów Zjednoczonych, zakupy banków centralnych i stopniowe odchodzenie od dolara?

Czy poziom 5 tys. dolarów za uncję jest dziś bliżej, niż jeszcze kilka miesięcy temu mogło się wydawać?

Czy miedź ma przed sobą kolejną falę wzrostów, jeśli USA zdecydują się na nowe cła?

Czy w długim terminie naprawdę można mówić o cenach rzędu 20 tys. dolarów?

Na program zaprasza Przemysław Tychmanowicz.