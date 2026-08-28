– Elementem strategii jest porządkowanie portfela spółek Skarbu Państwa, by w większym stopniu generować efekty synergii. (...) W ramach porządkowania przewidujemy działania w najbliższym roku i w kolejnych latach związane z przejmowaniem podmiotów przez inne spółki Skarbu Państwa, by zrealizować cele strategiczne – powiedział w piątek Balczun na wspólnym briefingu z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim.

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Jak dodał, nie ma w planach sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa.

Poinformował też, że rząd planuje znaczące wzmocnienie grupy PGZ.

– Chcielibyśmy uporządkować akcjonariat PGZ, by znalazły się tam firmy, które będą budować wartość PGZ (...), jednocześnie będą istotnym wsparciem w zakresie wiarygodności” – powiedział minister.

Balczun dodał, że MAP spodziewa się zdecydowanie większych wpływów z dywidend ze spółek Skarbu Państwa w przyszłym roku.