– Elementem strategii jest porządkowanie portfela spółek Skarbu Państwa, by w większym stopniu generować efekty synergii. (...) W ramach porządkowania przewidujemy działania w najbliższym roku i w kolejnych latach związane z przejmowaniem podmiotów przez inne spółki Skarbu Państwa, by zrealizować cele strategiczne – powiedział w piątek Balczun na wspólnym briefingu z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim.

Czytaj więcej

Rok Wojciecha Balczuna w MAP. Państwowe spółki warte o 150 mld zł więcej
Firmy
Rok Wojciecha Balczuna. Państwowe spółki na giełdzie zyskały w tym czasie 150 mld zł

Jak dodał, nie ma w planach sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa.

Poinformował też, że rząd planuje znaczące wzmocnienie grupy PGZ.

– Chcielibyśmy uporządkować akcjonariat PGZ, by znalazły się tam firmy, które będą budować wartość PGZ (...), jednocześnie będą istotnym wsparciem w zakresie wiarygodności” – powiedział minister.

Balczun dodał, że MAP spodziewa się zdecydowanie większych wpływów z dywidend ze spółek Skarbu Państwa w przyszłym roku. 