Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego popularna usługa zakupu złota za kryptowaluty została nagle zawieszona w Polsce.

Jakie konsekwencje dla polskich firm niesie brak implementacji unijnego rozporządzenia MiCA.

Na jakie kroki decydują się przedsiębiorcy, by kontynuować działalność w sektorze kryptoaktywów.

Jak rekordowe zainteresowanie Polaków kryptoaktywami zderza się z barierami prawnymi.

Mimo że unijne rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets) obowiązuje w całej Unii Europejskiej, Polska jako jedyne państwo członkowskie nadal nie stworzyła skutecznego systemu umożliwiającego wydawanie licencji dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami. Jednocześnie spółka Ms Trade jest w trakcie uzyskiwania zagranicznej licencji w jednym z krajów Unii Europejskiej, który umożliwi jej dalsze prowadzenie działalności.

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Sprzedaż zawieszona mimo zainteresowania

MS Trade jako pierwsza spółka w Polsce umożliwiła 2 lata temu zakup złota, srebra i diamentów za kryptowaluty we wszystkich stacjonarnych oddziałach Mennicy Skarbowej. Klienci mogli jednocześnie wymienić kryptowaluty na złote i za uzyskane środki kupić fizyczne metale szlachetne. Usługa od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych inwestorów, którzy chcieli w prosty sposób dywersyfikować swój majątek, zamieniając cyfrowe aktywa na fizyczne złoto inwestycyjne.

– Od początku chcieliśmy rozwijać ten biznes w Polsce i tutaj płacić podatki. Naszymi klientami są przede wszystkim Polacy, dlatego naturalnym wyborem była działalność na krajowym rynku. Niestety brak odpowiednich przepisów sprawia, że nie możemy kontynuować działalności w dotychczasowej formule. Jeżeli chcemy rozwijać usługi zgodnie z europejskim prawem, będziemy zmuszeni uzyskać licencję w innym państwie Unii Europejskiej. To tam będziemy również regulować swoje zobowiązania publicznoprawne, choć zdecydowanie wolelibyśmy robić to w Polsce. Liczymy, że polskie przepisy jak najszybciej nadrobią zaległości i pozwolą krajowym przedsiębiorcom konkurować na równych zasadach z firmami z innych państw UE – informuje Adam Stroniawski, prezes MS Trade.

MS Trade poszuka licencji CASP w jednym z państw Unii Europejskiej

MiCA to pierwsze kompleksowe rozporządzenie Unii Europejskiej regulujące rynek kryptoaktywów. Wprowadza jednolite zasady funkcjonowania giełd kryptowalut, kantorów oraz innych podmiotów świadczących usługi związane z aktywami cyfrowymi. Firmy posiadające licencję wydaną w jednym z państw UE mogą świadczyć usługi na terenie całej Wspólnoty w ramach tzw. europejskiego paszportu. Na początku sierpnia autoryzację umożliwiającą świadczenie usług w całej UE oraz EOG (na zasadzie tzw. passportingu) posiadało ponad 320 dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi (CASP). Aby było to możliwe, każde państwo członkowskie musi jednak stworzyć krajowe ramy prawne i wyznaczyć organ nadzorczy odpowiedzialny za wydawanie licencji. Polska wciąż nie zakończyła tego procesu, przez co rodzime firmy nie mają możliwości uzyskania licencji w kraju.

W związku z tym MS Trade rozpocznie proces uzyskania licencji CASP w jednym z państw Unii Europejskiej, które wdrożyło już rozwiązania prawne i organizacyjne wynikające z MiCA. Po uzyskaniu zezwolenia spółka będzie mogła ponownie świadczyć usługi dla klientów z Polski, jednak podatki i opłaty związane z działalnością licencjonowaną będą trafiały do kraju, który wyda licencję.

Decyzja spółki zapada w momencie rekordowego zainteresowania kryptowalutami w Polsce. Z badania Kraken Research przeprowadzonego w 2025 roku wynika, że 30,9 proc. dorosłych Polaków inwestuje w kryptowaluty, podczas gdy w akcje inwestuje 21,4 proc., a w obligacje 19 proc. Ponad 44 proc. obecnych inwestorów rozpoczęło inwestowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co potwierdza dynamiczny rozwój rynku. Jednocześnie 65,6 proc. inwestorów wykorzystało już kryptowaluty jako środek płatniczy, a blisko trzy czwarte deklaruje gotowość otrzymywania całości lub części wynagrodzenia w aktywach cyfrowych. Największą grupę użytkowników stanowią osoby młode, które coraz częściej traktują kryptowaluty nie tylko jako inwestycję, ale również element codziennych finansów.

– Przy inwestycjach w kryptowaluty trzeba oczywiście zachować ostrożność, podobnie jak przy zakupie nieruchomości czy akcji na giełdzie. Ale trudno obecnie wyobrazić sobie świat bez kryptowalut. Rosnąca popularność aktywów cyfrowych widoczna jest również na świecie. Za kryptowaluty można dziś kupić m.in. nieruchomości, samochody klasy premium, zegarki, biżuterię, dzieła sztuki, elektronikę, bilety lotnicze, pobyty hotelowe, a także metale szlachetne. Coraz więcej przedsiębiorstw akceptuje płatności w kryptowalutach, traktując je jako pełnoprawny element nowoczesnego systemu finansowego – zauważa Adam Stroniawski.

MS Trade działa od dwóch lat i osiąga już roczne obroty liczone w kilkunastu milionach złotych. Spółka podkreśla, że możliwość jednoczesnej wymiany kryptowalut i zakupu fizycznego złota cieszyła się stale rosnącym zainteresowaniem klientów. Firma deklaruje gotowość do wznowienia usług również w Polsce, jeżeli krajowe przepisy umożliwią uzyskanie licencji zgodnej z MiCA i prowadzenie działalności na równych zasadach z przedsiębiorcami z pozostałych państw Unii Europejskiej.