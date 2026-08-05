Stablecoiny coraz wyraźniej wychodzą poza rynek kryptowalut i zaczynają odgrywać rolę w nowoczesnych płatnościach oraz rozliczeniach B2B. Choć nie zastąpią banków, mogą przejąć te obszary, w których tradycyjne systemy są najwolniejsze, najdroższe lub najmniej efektywne.
Według Visa Onchain Analytics, wartość transakcji stablecoinowych osiągnęła około 33 bln USD w minionym roku. Po wyeliminowaniu części aktywności związanej m.in. z handlem aktywami cyfrowymi Visa oszacowała skorygowany wolumen transakcji stablecoinowych na około 10,2 bln USD.
Coraz więcej globalnych instytucji finansowych testuje lub wdraża rozwiązania oparte na stablecoinach. Visa poinformowała w tym roku o rozszerzeniu programu rozliczeń stablecoinowych na kolejne blockchainy oraz osiągnięciu około 7 mld USD rocznego tempa rozliczeń (annualized settlement run rate).
Mastercard sfinalizował przejęcie BVNK, rozszerzając strategię firmy, aby wspierać większy wybór w zakresie sposobu wymiany wartości między ludźmi i firmami poprzez umożliwienie interoperacyjności walut fiducjarnych i cyfrowych.
„Waluty cyfrowe – a zwłaszcza stablecoiny – w coraz większym stopniu odpowiadają na realne potrzeby w obszarach takich jak transgraniczne płatności B2B, przekazy pieniężne, wypłaty, rozliczenia i przepływy pieniężne” – powiedział Jorn Lambert, dyrektor ds. produktów w Mastercard. – W świecie wielu pieniędzy, w którym fiat, stablecoiny i tokenizowane depozyty i inne formy wartości współistnieją, następny paradygmat płatności będzie definiowany przez to, jak skutecznie każda kolej, sieć lub forma pieniędzy łączy się i współpracuje – dodał.
Jednocześnie Europejski Bank Centralny wskazuje, że stablecoiny mogą odgrywać coraz większą rolę w rozliczeniach opartych na tokenizacji aktywów, choć nadal zdecydowana większość ich wykorzystania pozostaje związana z rynkiem kryptowalut.
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– Największa zmiana nie polega na tym, że stablecoiny stają się popularniejsze. Zmienia się sposób, w jaki zaczynają być wykorzystywane. Coraz częściej nie mówi się o nich jako o narzędziu inwestycyjnym, ale jako o elemencie infrastruktury płatniczej i rozliczeniowej – mówi Jakub Żak, ekspert rynku aktywów cyfrowych.
Po zakończeniu okresu przejściowego MiCA 1 lipca 2026, rynek aktywów cyfrowych w Europie wszedł w nowy etap. Dla firm oznacza to większą przewidywalność, ale również wyższe wymagania dotyczące zgodności z przepisami, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.
– Firmy nie pytają już wyłącznie, czym są stablecoiny. Coraz częściej pytają, gdzie realnie mogą obniżyć koszty rozliczeń, skrócić czas transferu środków i jednocześnie zachować zgodność z regulacjami. To właśnie w tych obszarach widzę dziś największy potencjał ich wykorzystania – ocenia Jakub Żak.
Największy potencjał stablecoinów dotyczy przede wszystkim rozliczeń transgranicznych, płatności B2B oraz procesów treasury, gdzie tradycyjne systemy finansowe nadal pozostają kosztowne i czasochłonne.
Rosnąca adopcja stablecoinów nie oznacza jednak, że sama technologia gwarantuje sukces projektu.
– Największym wyzwaniem przestaje być blockchain. Dziś przewagę buduje umiejętność połączenia technologii z compliance, zarządzaniem ryzykiem i realnymi potrzebami biznesu. To właśnie to będzie decydowało o tym, które projekty rzeczywiście znajdą zastosowanie w gospodarce – podsumowuje Żak.
Stablecoiny to cyfrowe tokeny, których celem jest utrzymanie stabilnej wartości, zazwyczaj poprzez zabezpieczenie ich w stosunku jeden do jednego gotówką lub obligacjami rządowymi. W przeciwieństwie do kryptowalut, takich jak bitcoin czy ethereum, których ceny mogą ulegać znacznym wahaniom, stablecoiny zostały zaprojektowane z myślą o stabilności. Ta stabilność sprawia, że nadają się do płatności, przekazów pieniężnych, list płac, a nawet jako środek przechowywania wartości w krajach o zmiennych walutach.
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Stablecoiny nie ograniczają się jednak wyłącznie do funkcji cyfrowej gotówki. Działają one w oparciu o publiczne blockchainy, takie jak Ethereum, Tron i Binance Smart Chain, co oznacza, że można je wysyłać w dowolne miejsce na świecie, 24/7, z niemal natychmiastowym (w większości przypadków) rozliczeniem i niskimi opłatami. Dla firm otwiera to dodatkowe możliwości płatności transgranicznych: płacenie dostawcom za granicą bez konieczności czekania na przelew bankowy przez kilka dni, rozliczanie faktur w ciągu kilku sekund oraz zarządzanie operacjami skarbowymi z zachowaniem przejrzystości i programowalności.
Na początku 2023 roku miesięczne płatności stablecoinami B2B wynosiły poniżej 100 mln USD. Do połowy 2025 roku wzrosły one do ponad 3 mld USD. W ujęciu rocznym daje to 226 mld USD przepływów B2B, co według McKinsey stanowi obecnie 60 proc. identyfikowalnej aktywności stablecoinów w gospodarce realnej.
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