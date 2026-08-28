Pod koniec kwietnia Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) informował, że rada nadzorcza spółki powołała Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu banku. Kublik został wówczas powołany także na stanowisko prezesa BOŚ.

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Kublik był już wcześniej prezesem BOŚ - stanowisko piastował od lipca 2024 r. do 13 marca 2026 r., gdy odwołała go rada nadzorcza banku. Nie podano wówczas powodu tej decyzji.

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Przed lipcem 2024 r. jako wiceprezes Banku Ochrony Środowiska kierował pracami zarządu. Jak wynika ze strony BOŚ, Kublik w latach 2023-2024 był wiceprezesem Związku Banków Polskich, a od 2012 r. do lipca 2023 r. był prezesem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

BOŚ na swojej stronie podaje, że jest „wyspecjalizowanym bankiem pierwszego wyboru” dla klientów, którzy realizują lub chcą realizować inwestycje proekologiczne. Jego misją jest wspieranie zielonej transformacji. Większościowym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska (58,05 proc.) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).