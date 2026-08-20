Z tego artykułu dowiesz się: Jak polityczna inicjatywa Donalda Trumpa wpłynęła na gwałtowny wzrost wycen kryptowalut.

Na jakich czynnikach makroekonomicznych opierają się prognozy wzrostu bitcoina do 100 tys. dolarów.

W jaki sposób decyzje amerykańskiego Departamentu Skarbu zwiększają atrakcyjność aktywów cyfrowych.

Jakie znaczenie dla przyszłości zdecentralizowanych finansów ma zapowiedź regulacji giełdy Hyperliquid.

Bitcoin ostatnio notowany był na poziomie około 5,2 proc. wyższym, osiągając 71 880 USD. Ether zyskał ponad 9 proc., osiągając cenę 2288,91 USD. Bitcoin pozostaje znacznie poniżej szczytu z 2026 roku, wynoszącego 94 820 USD, osiągniętego w połowie stycznia, oraz historycznego maksimum 126 198 USD, które osiągnął 6 października ubiegłego roku.

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Giełda Hyperliquid do regulacji?

Trump zasugerował również regulację Hyperliquid, zdecentralizowanej giełdy, która zyskuje popularność wśród traderów jako baza obrotu kontraktami terminowymi na życie. Według danych CoinGecko, token Hyperliquid wzrósł o około 25 proc. w ciągu ostatnich 24 godzin.

Spadek rentowności obligacji skarbowych przyczynił się również do wzrostu obrotów funduszem ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), który był ponad 4,5-krotnie wyższy od 30-dniowej średniej, jeszcze przed informacjami o Hyperliquid. Zmienność bitcoina mierzona indeksem BVIV firmy Volmex Labs wzrosła do ponad 40 punktów, po osiągnięciu w piątek najniższego poziomu od początku roku na poziomie 35,5.

Bitcoin może wzrosnąć do 100 tys. USD do końca roku

Zapowiedź amerykańskiego Departamentu Skarbu o znacznym zwiększeniu skupu 20- i 30-letnich obligacji spowodowała znaczny spadek rentowności. Zwiększa to również atrakcyjność aktywów o wyższym ryzyku, takich jak bitcoin, dla inwestorów, według Charliego Haywarda, dyrektora regionalnego ds. Azji i Pacyfiku w RootstockCollective.

Ruch bitcoina odzwierciedla zbieżność czynników makroekonomicznych i politycznych, według Maxa Stuedleina, dyrektora ds. partnerstw w Sygnum APAC.

– Decyzja Departamentu Skarbu o podwojeniu skupu długoterminowych obligacji rządowych ma na celu rozwiązanie problemów związanych z długoterminową rentownością, w których koszty pożyczek rosną w związku z obawami o poziom zadłużenia USA i częściowym wypieraniem przez emisje długu podmiotów o dużej skali – powiedział.

Geoffrey Kendrick, globalny szef działu badań aktywów cyfrowych w Standard Chartered, zauważył, że ogłoszenie amerykańskiego Departamentu Skarbu o zwiększeniu wsparcia back-end „to dokładnie to, co Bitcoin uwielbia”.

– Inwestorzy powinni teraz pozycjonować się na wzrost do 100 000 USD do końca 2026 roku – dodał Kendrick.

– Ruchy na rynku kryptowalut były tak duże w ciągu ostatnich kilku dni, że wywołały drugą co do wielkości likwidację pozycji krótkich w historii – powiedział Thomas Lee, współzałożyciel i szef działu badań w Fundstrat, dodając, że te znaczące ruchy doprowadziły ether do najwyższego poziomu od trzech miesięcy.

Według CoinGecko cena etheru wzrosła o około 19 proc. w ciągu ostatnich siedmiu dni, osiągając 2251 USD.

Bitcoin w ciągu ostatnich sześciu tygodni utknął między wsparciem na poziomie 62 000 USD a oporem na poziomie 66 000 USD, co stało się „dość frustrujące dla traderów kryptowalut, ponieważ brak zmienności, nawet po tym, jak bitcoin faktycznie spadł o połowę od swojego historycznego maksimum osiągniętego w październiku ubiegłego roku”, powiedział David Morrison, starszy analityk rynku w Trade Nation.