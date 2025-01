Na fali optymizmu związanego z przejęciem władzy przez Trumpa w poniedziałek bitcoin, drożejąc o blisko 8 proc., wyznaczył nowy szczyt wszech czasów, który wynosi aktualnie nieco ponad 109 tys. USD.

Bitcoin rekordowo drogi dzięki Trumpowi

Inwestorzy z dużą nadzieją oczekują na działania nowej administracji. Pozytywne nastawienia nowego prezydenta do cyfrowych aktywów w połączeniu z kolejnymi zapowiedziami istotnie wsparły notowania bitcoina w ostatnich miesiącach. Plany z rynkiem kryptowalut wydają się być ambitne. W kampanii wyborczej Trumpa pojawiły się m.in. zapowiedzi uczynienia z USA „światowej stolicy kryptowalut" oraz utworzenia strategicznej rezerwy bitcoina. W ocenie analityków mogłoby to zachęcić inne kraje do pójścia śladem największej światowej gospodarki.

Wraz z inauguracją drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu przychodzi teraz czas na realizację złożonych obietnic. Wszelkie działania mające na celu złagodzenie regulacji na rynku kryptowalut zapewne będą pozytywnie odbierane przez inwestorów. Z drugiej strony należy pamiętać, że rynek ma też spore oczekiwania, które w ostatnich miesiącach mocno windowały notowania bitcoina, a po drodze jak zawsze mogą pojawić się przeszkody natury regulacyjnej czy politycznej. Licząc tylko od początku bieżącego roku najpopularniejsza kryptowaluta zyskała już ponad 15 proc., a w okresie ostatnich trzech miesięcy ponad 55 proc.