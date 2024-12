Nie ma dostępnych publicznie danych wskazujących na źródła mocy obliczeniowej w poszczególnych regionach świata, ale duzi dostawcy usług wydobywczych, tacy jak Luxor, mają dobre rozeznanie w tej kwestii dzięki swoim systemom, które agregują moc obliczeniową, zwiększając szanse na nagrody w bitcoinach.

Amerykańscy kopacze, tacy jak CleanSpark Inc. i Riot Platforms Inc., szybko wyrazili poparcie dla Trumpa, licząc na to, że złagodzi on presję ekologów dotyczącą wpływu procesu wydobycia na środowisko, ograniczy konkurencję zagraniczną i wycofa restrykcyjne przepisy wprowadzone za administracji Bidena.

Wsparcie Trumpa dla kryptowalut przyczyniło się do zebrania około 135 milionów dolarów na jego kampanię wyborczą w ostatnim cyklu, co było najwyższym wynikiem wśród wszystkich branż.

– Prezydent Trump prowadził kampanię na rzecz utrzymania pozycji USA jako lidera w nowych technologiach, od kryptowalut po sztuczną inteligencję – przypomina Kush Desai, rzecznik tworzącej się nowej administracji . – Administracja Trumpa i Vance’a będzie współpracować z gigantami branży, by uwolnić amerykański potencjał i zasoby, zapewniając przewodnictwo i innowacje w każdym aspekcie przemysłu kryptowalutowego, od wydobycia po rozwiązania końcowe.- zadeklarował Desai.

Pomimo szybkiego rozwoju w USA i ostatniej hossy na rynku kryptowalut, sankcje gospodarcze nakładane przez USA oraz galopująca inflacja w niektórych gospodarkach rozwijających się skłoniły zagranicznych kopaczy do jeszcze większej ekspansji.