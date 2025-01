Trump zarabia na … Trumpie. Debiut kryptowaluty $TRUMP

Prezydent elekt i jego rodzina rozpoczęli w piątek sprzedaż tokena kryptowalutowego z wizerunkiem Trumpa z lipcowego zamachu. Inauguracja $TRUMP miała miejsce w mediach społecznościowych i podczas balu "Cryptoball".

W mniej niż 24 godziny wartość $TRUMP wzrosła z zaledwie kilku centów do 33,87 USD, co stanowi wzrost ceny o ponad 18 000 proc.. Od tego czasu cena tokena spadła do około 26 USD przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej ponad 5 mld USD, co plasuje go w pierwszej 30 największych kryptowalut na świecie.

Trump uruchamia kryptowalutę; cena gwałtownie rośnie

W regulaminie na stronie internetowej nowej monety widnieje informacja, że „ma ona funkcjonować jako wyraz poparcia i zaangażowania w ideały i przekonania zawarte w symbolu” $TRUMP „i związanej z nim grafice. Według strony gettrumpmemes.com, obecnie dostępnych jest 200 milionów monet $TRUMP, a w ciągu najbliższych trzech lat zostanie dodanych dodatkowe 800 milionów.