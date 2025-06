Ponad 18 proc. ankietowanych lokuje oszczędności w kryptowalutach

Jak wskazuje ekspert z Uczelni Łazarskiego, zgodnie z danymi Binance, Polska jest drugim największym rynkiem krypto w Europie, ale nadal widać inwestycje poniżej poziomów obserwowanych w niektórych krajach Azji czy Ameryki Łacińskiej, gdzie kryptowalutami interesuje się nawet 40 proc. społeczeństwa. Dla porównania, w USA odsetek posiadaczy aktywów cyfrowych przekracza 25 proc.

– Polacy inwestują w kryptowaluty z wielu powodów. Nie zawsze jest to już czysta chęć zarobku. Wysoka inflacja sprawiła, że po prostu konsumenci interesują się inwestowaniem, bo zauważają stały i nierzadko przyspieszający spadek wartości pieniędzy. Dlatego coraz więcej osób jest niejako zmuszonych do takiej przedsiębiorczości – nawet nie po to, by zarobić, ale by zachować wartość nabywczą posiadanych zasobów – podkreśla Mateusz Kara.

Z raportu wynika również, że obecnie o inwestowaniu w kryptowaluty mówią głównie osoby w wieku 25–34 lata. Dotyczy to 28,4 proc. z nich. To także domena osób z miesięcznym dochodem netto 7000–8999 zł – 31,2 proc., a także mieszkańców największych miast, tj. liczących ponad 500 tys. ludności – 20,8 proc..

Biorąc pod uwagę status zawodowy, respondenci zostali podzieleni na osiem grup (m.in. praca w pełnym wymiarze godzin, zajmowanie się domem, bezrobocie). O inwestowaniu w kryptowaluty mówią głównie Polacy pracujący w pełnym wymiarze godzin – 23,9 proc. Dalej w zestawieniu są osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym – 22,2 proc., a także będące na rencie – 18,9 proc.