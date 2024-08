Indeks Big Tech lepszy od bitcoina. Odwrót od gry pod zwycięstwo Trumpa?

Instytucje regulacyjne i nadzorcze tylko pozornie dbają o ochronę inwestorów. Nie jest to żaden zarzut, ale stwierdzenie pewnego faktu wynikającego z otaczającej nas rzeczywistości. Po prostu ich racjonalne działanie musi prowadzić do obniżania ryzyka funkcjonowania rynku regulowanego, nawet jeśli prowadzi to do zwiększenia ryzyka inwestorów (tę niby sprzeczność wyjaśniam poniżej). Tak działa system i bardzo trudno się z niego wyłamać.