Decyzja Fedu o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie była zgodna z oczekiwaniami analityków. Inwestorzy czekali jednak na wskazówki w komunikacie Rezerwy Federalnej sugerujące, że może ona zacząć ciąć stopy we wrześniu. Czy takich sugestii się jednak doczekali?

W komunikacie Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) wyraźnie zmienił się język w porównaniu z poprzednim komunikatem. „W ostatnich miesiącach osiągnięto dodatkowy postęp w kierunku osiągnięcia celu inflacyjnego, wynoszącego 2 proc. Komitet ocenia, że czynniki ryzyka związane z osiągnięciem celów dotyczących inflacji oraz bezrobocia są lepiej zbilansowane” - napisano w komunikacie po środowym posiedzeniu FOMC. Wskazano w nim też jednak, że Fed potrzebuje „więcej pewności” w kwestii inflacji, zanim zacznie ciąć stopy procentowe.

Inflacja konsumencka w USA spadła w czerwcu do 3 proc., czyli najniższego poziomu od czerwca 2023 r. W szczycie z czerwca 2021 r. doszła ona do 9,1 proc. Inflacja bazowa wyniosła natomiast w czerwcu 3,3 proc. i była najniższa od trzech lat. Te dane bardzo mocno wzmocniły oczekiwania inwestorów na to, że Fed dokona pierwszego cięcia stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym na 18 września.

Po publikacji komunikatu Fedu, kontynowane były zwyżki na Wall Street. S&P 500 rósł o 1,6 proc., a Nasdaq Composite zyskiwał 2,5 proc. Akcje koncernu Nvidia drożały aż o 10 proc. Dolar lekko umacniał się wobec euro i złotego. Za 1 USD płacono wieczorem 3,97 zł.

Które banki centralne tną stopy procentowe?

O ile Fed jeszcze nie zaczął luzować polityki pieniężnej, to Europejski Bank Centralny już w czerwcu obniżył swoją główną stopę procentową o 25 pb., do poziomu 4,25 proc. Inwestorzy spodziewają się, że w czwartek decyzję o cięciu stóp o 25 pb. może podjąć Bank Anglii. Spośród innych banków centralnych Europy, cykl luzowania polityki pieniężnej zaczęły już m.in.: Szwajcarski Bank Narodowy, szwedzki Riksbank, Duński Bank Narodowy i Narodowy Bank Rumunii. Od jesieni zeszłego roku prowadzą go Czeski Bank Narodowy oraz Narodowy Bank Węgier. Narodowy Bank Polski obniżył swoją główną stopę dwukrotnie w zeszłym roku i utrzymuje ją na poziomie 5,75 proc. Nie zapowiada się, by w nadchodzących miesiącach wznowił cięcia.