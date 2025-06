Wdrożenie KSeF w praktyce

Wdrażanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to istotna zmiana, która wymaga nie tylko dostosowania procesów księgowych, ale także przemyślenia sposobu, w jaki organizacja zarządza obiegiem dokumentów oraz komunikacją z kontrahentami i administracją skarbową.

Przede wszystkim, należy zacząć od analizy gotowości systemów IT. KSeF opiera się na wymianie danych w formacie ustrukturyzowanym (XML), dlatego systemy finansowo-księgowe firmy muszą być w stanie generować i przetwarzać takie pliki. To oznacza, że konieczne może być wdrożenie odpowiednich integracji lub aktualizacja oprogramowania, by zapewnić zgodność z wymaganiami systemu Ministerstwa Finansów. Firmy korzystające z zewnętrznych dostawców oprogramowania powinny upewnić się, że ich partnerzy są gotowi do obsługi KSeF i oferują odpowiedni poziom wsparcia technicznego. Problem z tym mogą mieć firmy korzystające z zagranicznych i autorskich rozwiązań.