Impuls wzrostowy na rynku ropy naftowej został zgaszony

Zryw kupujących na rynku ropy naftowej, który był widoczny jeszcze pod koniec lipca został całkowicie zgaszony. Odmiana ropy WTI, która w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca była wyceniana poniżej 70 USD za baryłkę spadła obecnie w okolice 63 USD. Odmiana Brent spadła z kolei z poziomów bliskich 73 USD do 66 USD. Oznacza to, że „czarne złoto” jest obecnie najtańsze od około dwóch miesięcy.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

Jakie są powody ostatniej przeceny na rynku ropy naftowej? – Ostatnie dni na rynkach surowców pokazują wyraźne napięcie między fundamentami, a czynnikami geopolitycznymi, szczególnie jeśli chodzi o ropę naftową. Notowania surowca znalazły się pod presją w wyniku słabszych danych gospodarczych z USA, które nasiliły obawy o popyt, oraz zapowiedzi kolejnego istotnego wzrostu podaży przez OPEC+ – zwracają uwagę analitycy firmy Oanda TMS Brokers. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wątek związany z cłami.

