Impuls wzrostowy na rynku ropy naftowej został zgaszony

Jakie są powody ostatniej przeceny na rynku ropy naftowej? – Ostatnie dni na rynkach surowców pokazują wyraźne napięcie między fundamentami, a czynnikami geopolitycznymi, szczególnie jeśli chodzi o ropę naftową. Notowania surowca znalazły się pod presją w wyniku słabszych danych gospodarczych z USA, które nasiliły obawy o popyt, oraz zapowiedzi kolejnego istotnego wzrostu podaży przez OPEC+ – zwracają uwagę analitycy firmy Oanda TMS Brokers. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wątek związany z cłami.