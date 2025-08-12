Impuls wzrostowy na rynku ropy naftowej został zgaszony

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jakie są powody ostatniej przeceny na rynku ropy naftowej? – Ostatnie dni na rynkach surowców pokazują wyraźne napięcie między fundamentami, a czynnikami geopolitycznymi, szczególnie jeśli chodzi o ropę naftową. Notowania surowca znalazły się pod presją w wyniku słabszych danych gospodarczych z USA, które nasiliły obawy o popyt, oraz zapowiedzi kolejnego istotnego wzrostu podaży przez OPEC+ – zwracają uwagę analitycy firmy Oanda TMS Brokers. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wątek związany z cłami.
Co jakiś czas bijemy nowe rekordy, trend wzrostowy na GPW jest silny. Korekty będą, ale sygnałów zmiany trendu nie widzę - mówi Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI, zarządzający funduszami.
Mennica Skarbowa podpisała umowę z KGHM, na mocy której rozpoczęła sprzedaż złota i srebra wydobywanego i produkowanego przez koncern klientom indywidualnym. Dotąd metale szlachetne od KGHM były dostępne dla klientów biznesowych.
Coraz więcej krajów UE zgadzało się, że do negocjacji należy użyć tego narzędzia zwalczania przymusu – ale go nie użyto. Położyliśmy się na grzbiecie i powiedzieliśmy Trumpowi "rób pan co chcesz" – mówi Piotr Kuczyński z DI Xelion.
Czy piątkowe wydarzenia sprawią, że inwestorzy znów łaskawszym okiem spojrzą na metale szlachetne? Analitycy wierzą, że tak, i w swoich prognozach wieszczą kolejne rekordy.
Ankieta przeprowadzona wśród 40 analityków i traderów dała medianę prognoz na poziomie 3220 USD za uncję złota na ten rok, w porównaniu z 3065 USD przewidywanymi w ankiecie sprzed trzech miesięcy. Prognoza na 2026 rok wzrosła z 3000 do 3400 USD.
Na rynkach napięcie rośnie wraz z coraz bliższym terminem wejścia w życie ceł na unijne towary.