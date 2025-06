Ostatnia cena spot złota wynosiła około 3388 USD za uncję. Ceny wahały się we wtorek, po tym jak Trump najpierw wezwał do ewakuacji Teheranu w obliczu konfliktu między Izraelem a Iranem, a następnie wcześnie opuścił szczyt G 7.

W prognozach dla innych metali Citi stwierdziło, że jest bardzo optymistycznie nastawione zarówno do aluminium, jak i miedzi. Lekki metal „jest silnie dźwignią dla wzrostu globalnego wzrostu i nastrojów”, napisali analitycy.

Czytaj więcej Portfel techniczny spółek zagranicznych Gorączka złota ma przejść na spółki Strategia wydaje się prosta – polityka Donalda Trumpa, tak jak do tej pory, dalej powinna pozytywnie oddziaływać na cenę królewskiego metalu, a to z kolei windować wyceny spółek z rynku złota.

Sednem atrakcyjności złota jest jego wolność od zobowiązań rządowych

Tymczasem jak do tej pory złoto dzierży koronę bezpiecznej przystani. Przy cenach spot rosnących o 30 proc. do tej pory w 2025 r. zyski przewyższają zyski z innych tradycyjnych bezpiecznych przystani, takich jak japoński jen, frank szwajcarski i amerykańskie obligacje skarbowe — zmuszając inwestorów do przemyślenia, jak wygląda prawdziwe bezpieczeństwo w obliczu obaw o stabilność fiskalną i zbliżających się wojen.

Sednem atrakcyjności złota jest jego wolność od zobowiązań rządowych, powiedzieli eksperci rynkowi zgromadzeni na dorocznej konferencji Asia Pacific Precious Metals Conference.

– Główną zaletą złota jest to, że nie jest ono zobowiązaniem nikogo innego – powiedział Nikos Kavalis, dyrektor zarządzający Metals Focus. – Kiedy inwestor posiada obligacje skarbowe, inne obligacje skarbowe, a nawet waluty, ostatecznie kupuje daną gospodarkę – powiedział. W przeciwieństwie do obligacji skarbowych lub walut fiducjarnych, złoto nie wiąże się z ryzykiem kontrahenta — powiedział Bart Melek, szef strategii surowcowej w TD Securities. – Złoto ma wartość wewnętrzną. Oznacza to, że nie muszę polegać na rządzie lub prywatnym agencie, aby wykonać moje zobowiązania dłużne w celu wypłaty kuponu – powiedział strateg.