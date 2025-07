Jakie są perspektywy dla cen miedzi na najbliższe miesiące?

Firma badawcza Barrenjoey prognozuje cenę miedzi na giełdzie COMEX na poziomie 4,28 USD za funt w drugiej połowie 2025 roku – co sugeruje potencjalne dalsze spadki, gdy rynek przetrawi najnowsze plany taryfowe. Jednak w dłuższej perspektywie broker zauważa, że cena zachęty na poziomie 5,00 USD za funt jest uważana za konieczną, aby stymulować nowe inwestycje. „Jesteśmy znacznie bardziej optymistyczni co do cen miedzi w średnio- i długoterminowej perspektywie” – podsumowują analitycy Barrenjoey.

Pomimo ostrej przeceny, miedź na giełdzie COMEX była w czwartek rano o ponad 8 proc. droższa niż na początku roku i o prawie 5 proc. droższa niż 12 miesięcy temu.