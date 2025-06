Złoto przed euro w rankingu rezerw walutowych

Według corocznej oceny walutowej Europejskiego Banku Centralnego złoto stanowiło około 20 proc. światowych oficjalnych rezerw pod koniec 2024 r., przewyższając euro z 16 proc. Tymczasem dolar amerykański utrzymał dużą przewagę na poziomie 46 proc., ale nadal notował stałe spadki. W zeszłorocznym raporcie „Central Bank Gold Reserves Survey 2024” Światowa Rada Złota wskazywała na rosnącą skłonność banków do zwiększania udziału złota. Już wtedy 69 proc. banków centralnych deklarowało, że spodziewa się wzrostu udziału złota w rezerwach w ciągu pięciu lat, a 62 proc. prognozowało spadek znaczenia dolara jako aktywa rezerwowego. Po I kwartale 2025 r. widać, że te prognozy zaczynają się spełniać. Banki centralne zakupiły w tym czasie 244 tony złota, co – mimo spadku rok do roku – wciąż przekracza pięcioletnią średnią o 24 proc. Ilość złota posiadanego przez banki centralne na całym świecie zbliża się do historycznych maksimów ostatnio widzianych w erze Bretton Woods. W połowie lat 60. zasoby banków centralnych osiągnęły około 38 tys. ton, podczas gdy rezerwy złota w 2024 r. wyniosły łącznie 36 tys. ton – jak wykazał raport EBC.