Zainteresowanie złotem i srebrem przygasło. Na jak długo?

Piątkowy ruch nie wyrwał jednak złota z trendu bocznego. Ten trwa już ponad trzy miesiące. W maju złoto wzrosło o 0,2 proc., w czerwcu 0,3 proc., a w lipcu straciło 0,4 proc. W poniedziałek znów widzieliśmy wzrosty na rynku, ale były one bardzo nieśmiałe. Michał Stajniak z XTB zwraca uwagę, że rynek znów jednak może kierować się w stronę szczytów.

– Perspektywa niższych stóp procentowych napędza ceny złota, które nie wypłacają odsetek, w przeciwieństwie do lokat bankowych czy obligacji, które bazują na stopach procentowych. Złoto od końca lipca wzrosło już o ponad 100 USD, odbijając się z okolic 3275 USD za uncję, gdzie jednocześnie przebiegała również średnia 100-sesyjna. Po przekroczeniu 3400 USD za uncję może dojść do ponownego przetestowania okolic szczytów w pobliżu 3440 USD za uncję. Okolice te były już czterokrotnie testowane, ale wcześniej dochodziło do pojawienia się korekty po nieudanych przekroczeniach tej strefy. W przypadku potencjalnego sukcesu przy piątym teście, droga do 3500 USD za uncję pozostaje otwarta – mówi Stajniak.

Najnowsze prognozy analityków ankietowanych przez Bloomberga wskazują zresztą, że złoto jeszcze w tym roku zaatakuje szczyt. Eksperci BofA Merrill Lynch uważają, że na koniec roku za uncję złota trzeba będzie zapłacić 3750 USD za uncję, chociaż jeszcze miesiąc temu wskazywali na 3300 USD. Analitycy Australia & New Zealand Banking Group mówią z kolei o poziomie 3600 USD.

Srebro pójdzie za złotem?

Ruch boczny na rynku złota wykorzystało z kolei srebro. To ono wykazywało nie tak dawno tendencję do mocniejszych wzrostów. W lipcu jego cena doszła do 39,5 USD za uncję, osiągając tym samym najwyższy poziom od 14 lat. W ostatnich dniach i srebro jednak doświadczyło przeceny, momentami cofając się do 36 USD za uncję. Patrząc jednak na ostatnie prognozy analityków, wydaje się że powrót do wzrostów i przebicie przez srebro psychologicznego poziomu 40 USD za uncję będzie jedynie kwestią czasu. Eksperci Citigroup podtrzymali prognozę dla srebra mówiącą o tym, że na koniec roku cena kruszcu osiągnie 42 USD za uncję. BofA Merrill Lynch konsekwentnie obstawia, że będzie to 40 USD za uncję. Do tej wartości najnowszą prognozę podnieśli także eksperci Australia & New Zealand Banking Group. Optymistą jest też Stajniak.

– Ceny srebra odbijają po teście 50-okresowej średniej i potencjalnie powracają do trendu wzrostowego, wraz z mocnym ożywieniem na rynku złota. Jeśli złoto w końcu przebije się przez strefę przy 3440 USD za uncję, srebro może ruszyć do testu okolic 40 USD za uncję – uważa Stajniak.