Masz gotówkę i chcesz zainwestować w obligacje? Tłumaczymy, jak to zrobić

Dostęp do długu firm nieco ograniczony

Osobną kategorią są obligacje detaliczne, których zmienność ceny nie dotyczy, gdyż nie są notowane. – To może być szczególnie interesujące dla inwestorów, którzy mają bardzo niską tolerancję na ryzyko – ocenia Łobodziński. Na koniec mamy jeszcze obligacje indeksowane inflacją. Ich popularność ostatnio spadła wraz ze spadkiem inflacji. – Niemniej jeśli dla kogoś celem jest ochrona środków przed inflacją, to jest nadal instrument, nad którym warto się zastanowić. Tym bardziej że mamy tu wybór i możemy kupić obligację detaliczną (cztero- lub dziesięcioletnią) lub notowaną na Catalyst. To są dwa różne instrumenty, ale cechą wspólną jest indeksacja do inflacji – tłumaczy doradca BM PKO BP.

A czego można spodziewać się po rynku papierów korporacyjnych? – Wartość obligacji notowanych na Catalyst wzrosła w ciągu ostatniego roku o przeszło 20 mld zł (o 36 proc. rok do roku). Popyt na rynku w tym okresie istotnie przewyższał podaż, w szczególności w emisjach publicznych, co skłaniało emitentów do istotnej redukcji oferowanych marż w kolejnych ofertach – wspomina Bartosz Wałecki z Michael/Ström DM. Jak wskazuje, szereg emitentów obniżyło koszt finansowania nawet o przeszło 1 pkt proc. względem emisji z początku roku. – Uważam, że aktualnie przestrzeń do dalszego obniżania marż wśród emitentów na rynku publicznym jest mocno ograniczona. Obrazują to m.in. coraz niższe stopy redukcji zapisów czy też obecna wycena ostatnio wyemitowanych obligacji wprowadzonych niedawno na Catalyst, które to notowane są bez premii (PragmaGO, Best) – analizuje Wałecki.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Investors TFI: hossa akcji trwa, ale lepiej zabezpieczyć się obligacjami Wraz z rosnącymi w tym roku zyskami amerykańskich spółek główny trend na tamtejszym rynku powinien się utrzymać, ale trzeba być gotowym na wysoką zmienność. W portfelu powinny znaleźć się długoterminowe obligacje skarbowe - oferują dziś wysoką rentowność, a także są zabezpieczeniem na wypadek pogorszenia w gospodarce. Krajowy WIG ma uporać się z 90 tys. pkt, wyżej rok powinno zamknąć także złoto - przewiduje Jarosław Niedzielewski, dyrektor inwestycji, Investors TFI.

Zdaniem eksperta Michael/Ström DM w I półroczu 2025 r. liczba i łączna wartość emisji obligacji korporacyjnych powinna być nadal wysoka. Na przełomie roku o przyjęciu nowych programów emisji obligacji poinformowały spółki P4, Lokum Deweloper, Invest TDJ Estate oraz Develia. – Potencjalne emisje tych emitentów jednak będą skierowane prawdopodobnie tylko do inwestorów instytucjonalnych. Dodatkowo sześć spółek ma wciąż ważne prospekty emisyjne, które pozwalają na wyjście do szerokiego grona inwestorów. Taką emisję aktualnie prowadzi Victoria Dom – analizuje Wałecki. Dostęp do rynku pierwotnego dla inwestorów indywidualnych jest zatem dość mocno ograniczony do zaledwie kilku spółek. – Rozwiązaniem dla inwestorów może być rynek wtórny. Wysoki popyt i podaż na rynku pierwotnym nie przełożyły się jednak wprost na rynek wtórny. Wolumen transakcji na Catalyst pozostaje niski względem liczby i wartości emisji w obrocie. Tym samym możliwość dywersyfikacji, w szczególności branżowej, pozostaje ograniczona – przyznaje ekspert.

Fundusz inwestycyjny i doradztwo

Oczywiście, jeśli ktoś nie chce się zastanawiać i samodzielnie wybierać konkretnych obligacji, zwłaszcza tych notowanych na Catalyst, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z funduszy inwestycyjnych. – Fundusze obligacji krótkoterminowych będą relatywnie bezpieczniejsze i z mniejszą zmiennością – podpowiada Łobodziński.