- Obserwowany w wielu gospodarkach proces dezinflacji ulega wyczerpaniu – ocenia specjalista.

Sięgająca w kwietniu 3,4 proc. dynamika cen konsumpcyjnych w USA za oraz wynosząca 3,6 proc. inflacja bazowa były daleko od 2-procentowego celu Fedu. Do tego poniżej oczekiwań wypadły indeksy koniunktury ISM zarówno dla usług, jak i dla przemysłu, wyższa od oczekiwań była za to stopa bezrobocia.

- To wszystko świadczy o tym, że obecny kwartał może przynieść szczyt PKB, a to co czeka nas w drugim półroczu, nie napawa optymizmem i zwiastować może korektę hossy na giełdach, nie tylko w USA – przewiduje zarządzający.

Jak dodaje, przed inwestorami statystycznie gorszy okres roku – miesiące wakacyjne charakteryzują się niższymi stopami zwrotu od pozostałych. Na dodatek obecny rok jest rokiem wyborów prezydenckich w USA. Średnia stopa zwrotu z indeksu S&P500 wynosi w roku wyborczym średnio 7,3 proc. W obecnym indeks dał zarobić już ponad 11. Według Apanela nie można również zapominać o będącym miarą zmienności Indeksie Strachu VIX, który rośnie w czasie zniżek na giełdach. Obecnie jest on jednak najniżej od początku 2020 r.

Jak to rozegrać?

Likwidacja pozycji i alokacja środków na koncie oszczędnościowym (6-7 proc. w skali roku) lub w jednostkach funduszy dłużnych krótkoterminowych (np. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy)

Fundusze ProShares VIX Short-Term Futures ETF lub iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF – wzrost rynkowej zmienności w USA

Kontrakt CFD FEUVOL (kontrakt futures na indeks zmienności EUROSTOXX Volatility) – wzrost rynkowej zmienności w Europie

4. Inwestycje w wodę

Wojciech Szymon Kowalski, ekonomista

Za takimi inwestycjami przemawia fakt, że popyt na czystą wodę sięga ok. 375 mld USD, a jego średnioroczne tempo wzrostu to około 4,5 proc. Jak zauważa Kowalski, przewiduje się, że tylko najpilniejsze inwestycje w wodę w krajach OECD przekroczą do 2030 r. bilion USD. Priorytetem jest redukcja strat na etapach przesyłu i eksploatacji. Nawet w przypadku tak rozwiniętych krajów jak USA czy Norwegia ubytki wynikające z nieszczelności czy wręcz niegospodarności powodują marnotrawstwo wody rzędu 25 – 40 proc.

- Inwestycje w wodę nakierowane są zwłaszcza na utrzymanie dostępności wody w warunkach szybko kurczących się jej zasobów – podkreśla ekonomista.

Jak dodaje, tempo i skala tych ubytków są niedoszacowane, bo nie uwzględniają m.in. środowiskowych skutków rewolucji łupkowej w USA, rujnującej zasoby naturalne polityki gospodarczej w Brazylii, czy efektów transformacji bilansu energetycznego Europy Zachodniej. Tymczasem potrzeba finansowania inwestycji, ale i wzrost kosztów eksploatacji, windują opłaty za wodę.

- Wzrost cen butelkowanej wody pitnej wynika ze wzrostu popytu, podyktowanego zmianami w diecie, rosnącymi kosztami opakowań oraz zmianami klimatycznymi – zauważa Kowalski.

Jak dodaje, jednocześnie rosną koszty produkcji elementów infrastruktury wodnej, np. urządzeń sanitarnych, interfejsów, co wynika m.in. z rosnących kosztów pracy, energii i surowców. Zdaniem ekonomisty szerokie możliwości inwestowania w spółki związane z branżą wodną dają fundusze ETF. W ich akcje można też inwestować bezpośrednio, jednak poza USA możliwości bywają mocno ograniczone, a ryzyko jest spore. Przeglądu zagranicznych spółek z tego obszaru wymaga wiedzy o tych rynkach i ich otoczeniu (m.in. o uwarunkowaniach lokalnych, relacjach z interesariuszami czy regulacjach prawnych).

- Na krajowym rynku jedynym reprezentantem branży jest spółka Wodkan, notowana obecnie na NewConnect. W UE na uwagę zasługuje francuska Veolia Environnement, wyspecjalizowana w dystrybucji wody pitnej, projektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody – wylicza Kowalski.

Jak to rozegrać?

iShares Global Water ETF (DH20.UK)

BlackRock iShares Global Water UCITS ETF USD (Iqqq.DE)

Lyxor MSCI Water ESG Filtered DR UCITS ETF (WATC.UK)

Kontrakty terminowe na wodny indeks Nasdaq Veles California Water Index Future, notowane na giełdzie towarowej w Chicago