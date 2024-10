W e-handlu widać więcej optymizmu. Sprzedawcy łapią oddech

Badanie sieci pokazuje, że użytkownicy w bardzo zróżnicowany sposób korzystają z aplikacji. 17,8 proc. używa ich kilka razy w miesiącu, a 14 proc. – kilka razy w tygodniu. Raz w miesiącu robi to 11,8 proc. badanych, natomiast raz w tyg. 8,4 proc. Za to już częściej niż raz dziennie uruchamia aplikację 11,3 proc. użytkowników, a raz dziennie - 9,7 proc. Z aplikacji zakupowych nie korzysta co 4 internauta – 26,97 proc.

IKEA stawia na online, lepsze prognozy Zalando

Na online przestawiają się również największe firmy. IKEA Retail Polska w roku finansowym 2024 sprzedała 5 milionów produktów więcej niż w roku ubiegłym, ale kanał internetowy odpowiadał już za 34,5 proc. obrotu. - Obniżyliśmy ceny 5 tysięcy produktów o średnio 19 proc., co pozwoliło nam powrócić do poziomów sprzed pandemii – mówi Marina Dubakina, prezeska IKEA Retail w Polsce.

Także Zalando łapie wiatr w żagle, jeden z europejskich liderów sprzedaży odzieży podniósł prognozę sprzedaży na swojej platformie do 3-5 proc., a oczekiwany wzrost przychodów wynosi 2-5 proc. - Popyt wzrósł w całej branży w trzecim kwartale, z silnym początkiem sezonu jesień/zima, w porównaniu do powolnego początku ubiegłego roku — powiedział Robert Gentz, współdyrektor generalny Zalando.