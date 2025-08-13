A ceny w sklepach rosną i rosną

W stosunku do czerwca tempo wzrostu cen w sklepach (żywność, napoje, chemia, artykuły dla dzieci itd. – łącznie w 17 kategoriach) spadło jedynie o 0,1 pkt proc., a dynamika wyniosła tyle samo co w maju, czyli 5,7 proc. – wynika z badania „Indeks cen detalicznych w sklepach”, autorstwa UCE Research oraz Uniwersytetu WSB Merito.

Raport powstał w oparciu o analizę 91 tys. cen detalicznych z ponad 43 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych.