A ceny w sklepach rosną i rosną

W stosunku do czerwca tempo wzrostu cen w sklepach (żywność, napoje, chemia, artykuły dla dzieci itd. – łącznie w 17 kategoriach) spadło jedynie o 0,1 pkt proc., a dynamika wyniosła tyle samo co w maju, czyli 5,7 proc. – wynika z badania „Indeks cen detalicznych w sklepach”, autorstwa UCE Research oraz Uniwersytetu WSB Merito.
Raport powstał w oparciu o analizę 91 tys. cen detalicznych z ponad 43 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych.
W najbliższych latach handel internetowy w naszym kraju ma średniorocznie rosnąć niemal o 10 proc. co daje Polsce siódmą pozycję na liście liderów sektora w Europie. Polskie firmy są jednak zagrożone przez chińskie platformy i muszą przejść technologiczną transformację.
Akcje CCC tracą w piątek silnie na wartości. Zdaniem analityków nie ma to związku z opublikowanymi wstępnymi wynikami za drugi kwartał roku obrotowego obuwniczo-odzieżowej grupy. Co zatem powoduje przecenę?
Po wynikach za II kwartał i optymistycznych zapowiedziach zarządu notowania Żabki poszły mocno w w górę, przebijając cenę akcji z zeszłorocznego IPO. Czas pokaże, czy była to jednorazowa zwyżka, czy początek długofalowego odbicia..
Żabka pokazała zyski wyższe od oczekiwań. Zapowiada udane drugie półrocze i przyspieszenie ekspansji. Kurs akcji rośnie.
Po prawie dwóch latach postępowania sądowego powodowie nie osiągnęli żadnych rezultatów, a ich argumenty prawne wydają się coraz słabsze – twierdzi Kernel.
Akcje sieci sklepów Dino zniżkują w drugiej połowie piątkowej sesji o 3,5 proc., do 47,87 zł. Jak na razie dzienne minimum wypada na 47,1 zł, a to najniższy poziom od połowy kwietnia.