Optymizm, zimna krew i nieco szczęścia kluczem do zwycięstwa

Debata o tym, jak ożywić nasz rynek kapitałowy, trwa od dawna. Niezależnie od pojawiających się w niej różnych postulatów, dotyczących m.in. pewnej deregulacji czy wprowadzenia ulg podatkowych, by zachęcić Polaków do inwestowania, jako grupa PZU koncentrujemy się na tym, co sami możemy zrobić. Przykładem jest program lojalnościowy „Moje akcje PZU” dla akcjonariuszy indywidualnych PZU, jeden z niewielu takich wśród spółek giełdowych. To również nasza, ciągle poszerzana oferta funduszy inwestycyjnych, w tym indeksowych, które dają osobom o różnym apetycie na ryzyko dostęp do ciekawych aktywów w kraju i na rynkach zagranicznych. Do tego nowoczesna, przyjazna platforma inPZU, która pozwala w jednym miejscu i online zarządzać inwestycjami, także emerytalnymi. Wygoda i przejrzystość serwisu są dziś istotną zachętą dla osób, które stawiają pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Bardzo dużą wagę przykładamy też do edukacji i budowania świadomości. Kontynuujemy doskonale przyjętą Akademię TFI PZU, w ramach której poprzez połączenie teorii i praktyki uczymy studentów podstaw profesjonalnego zarządzania aktywami, popularyzując jednocześnie długoterminowe inwestowanie. Tylko w ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy jako TFI PZU bardzo ciekawe badania o postawach współczesnych Polek wobec inwestowania oraz – wspólnie z Fundacją GPW – o postrzeganiu inwestowania przez młodych dorosłych. Liczymy na to, że wnioski z nich płynące pomogą w niwelowaniu barier wstrzymujących Polaków przed odważniejszym wchodzeniem na rynek kapitałowy. Z chęcią wspieramy też wszelkie inicjatywy, które służą popularyzacji rynku kapitałowego, takie jak Parkiet Challenge. Każdy, kto wziął udział w wyzwaniu, mógł zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę o giełdzie i różnych instrumentach finansowych i od razu przetestować ją w praktyce. To coś więcej niż zabawa, bo uczestnicy zyskali cenne doświadczenie. Im więcej, takich działań, tym większa szansa na przekonanie kolejnych osób, że inwestowanie jest drogą do zwiększenia ich bezpieczeństwa finansowego i tym samym poprawy jakości życia.

Technologia jest dziś niezbędna inwestorom

Marcin Zaniewicz, konsultant biznesowy, Asseco Poland

Stale obserwujemy rozwój rynku kapitałowego i dostrzegamy potrzebę rozpowszechniania wiedzy o korzyściach płynących z inwestowania na nim. Ponadto istotnym elementem pobudzania aktywności inwestycyjnej są nowe technologie i edukacja na temat ich umiejętnego wykorzystania. Rozwiązania informatyczne stały się bowiem niezbędnymi narzędziami w tym procesie zarówno z punktu widzenia brokerów, jak i ich klientów, czyli inwestorów. To właśnie oczekiwania klientów w dużej mierze określają kierunki rozwoju tych narzędzi. Istotna dla nich jest ich dostępność z poziomu różnych urządzeń, intuicyjna obsługa, niezawodność oraz funkcjonalności. Zależy im na dostępie do rozwiązań, które w efektywny sposób dostarczają informacje oraz wspierają proces podejmowania decyzji. Efektem tego jest m.in. rosnąca popularność robodoradztwa. W ramach tej usługi szerokie grono inwestorów, w tym tych obracających niewielkimi kwotami, zyskuje dostęp do portfeli inwestycyjnych dopasowanych do swojego profilu inwestycyjnego zgodnie ze swoim nastawieniem do ryzyka i horyzontem inwestycyjnym.

Promujemy długoterminowe inwestowanie

Robert Stankiewicz, dyrektor działu komunikacji i marketingu, GPW