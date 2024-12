Nowy polski mistrz inwestycji wyłoniony

W środę przy Książęcej odbyło się prawdziwe święto inwestorów indywidualnych – finał gry giełdowej Parkiet Challenge. Za nami już szósta edycja gry, która przede wszystkim ma za zadanie uczyć, edukować, szerzyć wiedzę na temat inwestowania, ale też dawać satysfakcję z wyników. To też świetna okazja, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Nieodłącznym elementem naszego przedsięwzięcia są też emocje, których w finałowej rozgrywce – tradycyjnie – nie brakowało. Finaliści – jak się szybko okazało – potrafili zachować zimną krew i zrealizować zyski w odpowiednim momencie.

Finałowa rozgrywka przebiegała w bardzo dobrym otoczeniu. Krajowy rynek wykazuje oznaki powrotu do formy po miesiącach marazmu, a indeks dużych spółek zyskiwał w ciągu dnia nawet 1,7 proc. To właśnie postawienie na zwyżki benchmarku dużych spółek zapewniło zwycięstwo Filipowi Jasiakowi, który tylko w środę pomnożył swój dorobek o dodatkowe blisko 16 proc. Z pewnością nie był to przypadek, bo Jasiak to też zwycięzca pierwszego, czterotygodniowego etapu Parkiet Challenge.

1 / 22 Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Finałową sesję otworzyli przedstawiciele Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”: Przemysław Tychmanowicz (z lewej) oraz redaktor naczelny Cezary Szymanek Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Tomasz Stadnik, prezes zarządu PZU TFI Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Elżbieta Feifer, Cezary Szymanek, Przemysław Tychmanowicz i Bartosz Stolarczuk z DM BOŚ Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Cezary Szymanek, Hubert Jurgiel, Przemysław Tychmanowicz i Bartosz Stolarczuk z DM BOŚ Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski 10 miejsce i 1 tys. złotych nagrody otrzymał Paweł Appelt Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Nagroda za trzecie miejsce powędrowała do Justyny Maksymiuk Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Laureaci rankingu tygodniowego Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski 8 miejsce i 1 500 złotych nagrody przypadło Elżbiecie Feifer Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski 9 miejsce zajęła Magdalena Kaźmierkiewicz Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Marcin Zaniewicz, Ekspert i Konsultant Biznesowy, Asseco Poland Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Bartosz Stolarczuk z Domu Maklerskiego BOŚ Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Laureaci głównych nagród w Parkiet Challenge Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Nagroda dla Magdaleny Kaźmierkiewicz Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Filip Jasiak Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski W środę przy Książęcej odbyło się prawdziwe święto inwestorów indywidualnych – finał gry giełdowej Parkiet Challenge Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Nagroda za drugie miejsce przypadła Justynie Banasiak Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski Nagroda za trzecie miejsce powędrowała do Justyny Maksymiuk Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Jego zwycięstwo wcale nie było jednak takie pewne, a przez kilka pierwszych godzin środowej sesji Jasiak pozostawał nawet poza podium. Niemal przez całe przedpołudnie liderem finałowego zestawienia była Justyna Banasiak, która postawiła na zwyżki CD Projektu. Było to bardzo uzasadnione zagranie, bo dzień wcześ­niej producent gier rósł o 5,4 proc. Środową sesję CD Projekt zakończył ze zwyżką, ale daleką od dziennych maksimów. Banasiak zapewniła sobie jednak drugą pozycję w ostatecznej klasyfikacji. Po piętach raz po raz deptała jej Justyna Maksymiuk, która ostatecznie finiszowała na pozycji trzeciej. Gratulujemy oczywiście wszystkim uczestnikom naszej gry.