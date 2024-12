Finał gry giełdowej w otoczeniu mocnych wzrostów na rynkach akcji

Środowa sesja na ogół sprzyjała optymistom, ale zyski trzeba było też w odpowiednim momencie zrealizować. Tegoroczna czołówka Parkiet Challenge wykorzystała rynkową zmienność niemal do maksimum, wyciskając rynek jak cytryny.

Walka do samego końca

W środę w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbył się finał gry giełdowej Parkiet Challenge. Przypomnijmy – po czterech tygodniach rywalizacji, w której uczestniczyło ponad 1,3 tys. osób, czołówka inwestorów spotkała się, by za pomocą kontraktów terminowych dostępnych na GPW walczyć o nagrody główne. Emocji nie brakowało od startu handlu, a nerwy godzinami trzeba było trzymać na wodzy. Pierwsza część środowej sesji upłynęła pod znakiem wzrostów. WIG20 rósł nawet o 1,7 proc. Przewaga byków była wyraźna, aczkolwiek warto pamiętać, że krajowy rynek jest po kilku słabszych miesiącach i wciąż nie zmienił wyraźnie swojego położenia. Nawet przy 1,7-proc. zwyżce WIG20 nadal pozostawał poniżej linii trendu spadkowego. Polski rynek wreszcie wyróżniał się jednak siłą na tle innych europejskich parkietów, zajmując czołową lokatę. Sporym podparciem na duchu dla inwestorów były wyraźne zwyżki kontraktów na amerykańskie akcje. Środa była dniem publikacji szeregu danych, w tym raportu ADP z USA, który wskazał nieco słabsze od oczekiwań odczyty z tamtejszego rynku pracy. W pierwszej reakcji na odczyt dolar umocnił się do euro, natomiast kontrakty na główne amerykańskie indeksy utrzymywały się przy dziennych maksimach.

Finałową sesję otworzyli przedstawiciele Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet": Przemysław Tychmanowicz (z lewej) oraz redaktor naczelny Cezary Szymanek

Co do środowej sesji nad Wisłą, to w gronie największych przedsiębiorstw brylowały banki, ale też Allegro czy CD Projekt. To właśnie pozycja długa na producencie gier dała na długie godziny prowadzenie Justynie Banasiak, która chwilami notowała około 18-proc. stopę zwrotu. Inni uczestnicy nie dali się jednak uśpić. Do odrabiania dystansu do liderki szybko ruszył Filip Jasiak, czyli zwycięzca pierwszego etapu Parkiet Challenge, który około południa wskoczył na utraconą pozycję lidera. Przez kolejne długie minuty ta dwójka wymieniała się pierwszą pozycją, ale w drugiej części sesji przewaga Jasiaka nad pozostałymi uczestnikami rosła: ten postawił głównie na zwyżki WIG20. Jak się szybko okazało, był to strzał w dziesiątkę, a środowa sesja ewidentnie należała do krajowych dużych spółek.