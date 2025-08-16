Gospodarka
Trump spotkał się z Putinem. „Konstruktywna rozmowa”, która „nie przyniosła porozumienia”

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że po prawie trzygodzinnym szczycie na Alasce nie doszło do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, choć określił spotkanie jako „bardzo konstruktywne”. Nie przedstawiono żadnych konkretnych ustaleń, a Trump o szczegółach rozmowy ma teraz poinformować prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i członków NATO.

Publikacja: 16.08.2025 09:19

Władimir Putin i Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Przemysław Malinowski

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii  – powiedział Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – wskazał.

Trump i Putin spotkali się na Alasce w sprawie wojny na Ukrainie

Wspólna konferencja prasowa trwała zaledwie kilka minut i obaj przywódcy nie odpowiadali później na pytania dziennikarzy.

Najważniejsze wypowiedzi Donalda Trumpa i Władimira Putina

- Putin twierdzi, że jest „szczerze zainteresowany” zakończeniem konfliktu, który określił jako „tragedia”

- Putin uważa, że należy wyeliminować „główne przyczyny” konfliktu i ostrzega Ukrainę oraz Europę, aby nie „sabotowały” rozmów

- Putin określił spotkanie jako „punkt wyjścia do rozwiązania” konfliktu

- O swoich relacjach z Trumpem mówi jako o „biznesowych” i zgodził się z powtarzanym przez prezydenta USA twierdzeniem, że wojna nie wybuchłaby, gdyby Trump był w Białym Domu w 2022 roku

- Trump twierdzi, że nadal istnieją punkty sporne i „nie ma porozumienia, dopóki nie ma porozumienia”

- Mówił, że „uzgodniono wiele punktów”, ale pozostało „kilka”, dodając, że „jeden jest najważniejszy”, bez precyzowania, który

- Trump zapowiedział, że wkrótce zadzwoni do Zełenskiego i przywódców europejskich – i że „ostatecznie to od nich zależy”

- Trump kończąc zapowiedział, że „prawdopodobnie” wkrótce ponownie spotka się z rosyjskim przywódcą – Putin odpowiedział: „Następnym razem w Moskwie”

Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosły znaczące postępy w kierunku zawieszenia broni na Ukrainie, co było celem wyznaczonym przez Trumpa na początku spotkania.

W krótkim oświadczeniu Putin powiedział, że oczekuje, iż Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegając ich przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

„Konstruktywna rozmowa” bez porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie

Putin przekonywał, że „bez wątpienia należy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainy i Rosja jest gotowa pracować nad tym”.

Trump zapowiedział, że zadzwoni do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i przywódców NATO, aby poinformować ich o przebiegu rozmów z Putinem.

Trump i Putin wraz z najwyższymi doradcami ds. polityki zagranicznej odbyli rozmowy w sali bazy lotniczej w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze spotkanie od 2019 roku. Na niebieskim tle za nimi widniał napis „Dążąc do pokoju”. Początkowo spotkanie miało się odbyć w cztery oczy, ale na godzinę przed spotkaniem poinformowano, że przywódcom będą towarzyszyć najbliżsi współpracownicy. W rozmowach uczestniczyli także sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Trumpa do Rosji Steve Witkoff, doradca ds. polityki zagranicznej Rosji Jurij Uszakow oraz minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Foto: Sputnik/Sergey Bobylev/REUTERS

Władimir Putin ostrzega Ukrainę i sojuszników przed „torpedowaniem” negocjacji

Publicznie ogłoszonym celem rozmów dla Trumpa było zapewnienie zawieszenia broni na Ukrainie i zobowiązanie Putina do szybkiego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w celu wynegocjowania zakończenia wojny.

Zełenski, który nie został zaproszony na szczyt, oraz  europejscy sojusznicy Kijowa obawiali się, że Trump może sprzedać Ukrainę, zasadniczo zamrażając konflikt i uznając – choćby nieformalnie – rosyjską kontrolę nad jedną piątą terytorium okupowanego kraju.

