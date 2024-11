Ósemkę finalistów poznaliśmy już tydzień wcześniej wraz z zakończeniem etapu głównego Gry Giełdowej Parkiet Challenge. W tym roku jednak dodatkowa dwójka finalistów została wyłoniona poprzez etap dogrywkowy. Kto osiągnął najwyższe stopy zwrotu i powalczy o zwycięstwo w wielkim finale?

Zacięta dogrywka w Parkiet Challenge

Tydzień na warszawskiej giełdzie nie przyniósł znaczącego przełomu. Zmienność była stosunkowo niska, szczególnie w drugiej części tygodnia. Uczestnicy Parkiet Challenge już nie raz udowadniali jednak, że świetnie potrafią sobie radzić nawet w takich warunkach rynkowych. Walka była niezwykle emocjonująca, bo i stawka była wysoka. Dwie osoby z najwyższymi stopami zwrotu zakwalifikowały się do wielkiego finału. Najlepiej w etapie dogrywkowym poradził sobie uczestnik posługujący się nickiem „wzk”, który w ciągu tygodnia uzyskał stopę zwrotu na poziomie 12,75 proc. W uzyskaniu takiego wyniku pomogły mu m.in. transakcje na akcjach firmy Text. Do tego doszły też m.in. zyski na akcjach Cyber_Folks.

Drugie miejsce w etapie dogrywkowym zajął uczestnik posługujący się nickiem „szachista50”. Ten jednak już wcześniej zapewnił sobie awans do wielkiego finału poprzez etap główny. Zgodnie z regulaminem miejsce w finale przypada więc kolejnej osobie z etapu dogrywkowego. Jest nią uczestnik „Liders”, który osiągnął stopę zwrotu na poziomie 10,74 proc. Uczestnik ten w etapie dogrywkowym handlował jedynie akcjami dwóch spółek: CCC oraz Text.

Kto awansował do finału?

W sumie do finału awansowali uczestnicy: „Sierotka_ma_rysia”, „Filip”, „Justyna”, „Iga123”, „szachista50”, „Lolus”, „wafel99” oraz „zpamietnikametodyka”, a także wspomniani „wzk” oraz „Liders”. Finałowa rozgrywka już w środę 4 grudnia w siedzibie warszawskiej giełdzie. Podczas niej inwestorzy będą handlować kontraktami terminowymi notowanymi na GPW. Na zwycięzcę czeka 20 tys. zł i Hyundai Santa Fe na tydzień. Za drugie miejsce przewidziane jest 10 tys. zł, zaś za trzecie miejsce 5 tys. zł. W obu przypadkach dodatkową nagrodą jest Hyundai Tucson na weekendowy wypad. W tym roku jednak cała finałowa dziesiątka otrzyma nagrody pieniężne. Za zajęcie miejsc od czwartego do dziesiątego przewidziane są nagrody od 3 tys. do 1 tys. zł.