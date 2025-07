EBC podjął decyzję w sprawie stóp procentowych

Czytaj więcej Gospodarka światowa EBC znów tnie stopy procentowe Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 bp., co było zgodne z prognozami analityków.

– Nie tylko aprecjacja euro dobiegła końca, ale wielokrotnie odkładane starcie w negocjacjach handlowych USA–UE dało kolejny powód, by dziś pozostać na miejscu i zachować ostrożność. Mimo to, przy dwóch kolejnych słabszych odczytach inflacji i twardych danych makroekonomicznych słabszych niż miękkie dane latem, wciąż widzimy możliwość jednej ostatniej obniżki stóp na wrześniowym posiedzeniu – uważa natomiast Carsten Brzeski, ekonomista ING.

– Ponieważ prawdopodobny wpływ ewentualnych podwyżek ceł ma charakter dezinflacyjny w strefie euro, EBC nie był pod rzeczywistą presją, aby działać w sprawie stóp procentowych, dlatego pozostawił je bez zmian. Jednak w przeciwieństwie do innych głównych banków centralnych, EBC ma ten luksus, że może dostarczyć stymulację, gdy jest to wymagane, a dwie obniżki stóp w tym roku są możliwe, jeśli będzie to potrzebne, choć nie udziela się wiążących wskazówek, co nie jest zaskoczeniem – twierdzi Neil Birrell, analityk z firmy Premier Miton.