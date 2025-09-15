Z początkiem nowego tygodnia krajowe indeksy wróciły do kontynuacji zeszłotygodniowego odbicia. Na finiszu sesji WIG20 wybił się ponad 1 proc. nad kreskę. Inwestorów handlujących w Warszawie przekonały dobre nastroje panujące na większości pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie nie brakowało chętnych do kontynuacji zakupów. Popyt pokazał swoją siłę także za oceanem, gdzie inwestorzy zobaczyli nowe szczyty hossy. Na rynkach zapanował umiarkowany optymizm w oczekiwaniu na środową decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Analitycy skłaniają się ku temu, że Fed zdecyduje się na pierwszą w tym roku obniżkę w obliczu rosnących obaw o stan amerykańskiej gospodarki, choć jej skala pozostaje niewiadomą.

