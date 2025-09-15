Do tego „wykresowo” twardy opór 2870 punktów trzymał w ryzach konsolidacyjne status quo a przedpołudniowe takty zbudowano dosłownie na czterech komponentach m.in. na KGH, CCC, PKN, PKO. Papiery te drożały średnio o ok. 0,7%, istotnie kształtując trendy w koszyku krajowych blue chips. Po południu sytuacja nieco się zmieniła – balans Wig20 poszerzono do zakresu +0,2% / +0,8%, choć aktywność graczy dopiero ożywiła się po wejściu Wall Street. Ostatecznie krajowy indeks największych spółek wzrósł na pierwszej sesji tygodnia o +1,04% przy łącznych obrotach rzędu 1,28 mld zł. W tej całej układance mieliśmy lekkie podażowe ciążenie na PKO (-0,08% przy 236 mln zł), natomiast liderzy KGH i PKN wnieśli łącznie do puli wymiany aż 325 mln zł, dając średnio zwyżkę o +1,6%. Tym samym byki podniosły Wig20 tuż pod ważny opór 2870 pkt. a jego przebicie powinno stanowić ilościowe podłoże pod nową falę odreagowania na GPW czy też nawet układ nowej struktury hossy.

