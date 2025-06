EBC znów tnie stopy procentowe

Stopa depozytowa EBC (uznawana za główną) została obniżona z 2,25 proc. do 2 proc., czyli do najniższego poziomu od stycznia 2023 r. Stopa refinansowa została ścięta z 2,4 proc. do 2,15 proc., a stopa według której pożycza pieniądze bankom w ramach tzw. marginal lending facility spadła z 2,65 proc. do 2,4 proc.

Reklama

Na czwartkową decyzję EBC wpłynęło m.in. to, że inflacja konsumencka w strefie euro wyhamowała w maju do 1,9 proc., czyli była niższa od wynoszącego 2 proc. celu wyznaczonego przez bank centralny.

EBC utrzymał prognozę wzrostu PKB strefy euro na ten rok na poziomie 0,9 proc. Obniżył ją jednak na 2026 r. z 1,2 proc. do 1,1 proc.

- W ramach tej analizy scenariuszy dalsza eskalacja napięć handlowych w nadchodzących miesiącach doprowadziłaby do wzrostu i inflacji poniżej prognoz bazowych. Z kolei, gdyby napięcia handlowe zostały rozwiązane z łagodnym rezultatem, wzrost, a w mniejszym stopniu inflacja, byłyby wyższe niż w prognozach bazowych – powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej Christine Lagarde, prezes EBC

Czy EBC może dalej ciąć stopy procentowe?

Prezes Lagarde stwierdziła, że EBC nie porusza się po żadnej, z góry założonej ścieżce obniżek stóp procentowych. Powtórzyła, że kolejne decyzje banku centralnego będą tylko zależne od aktualnych danych.