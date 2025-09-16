Brytyjski indeks FTSE 100 ma ochotę na kontynuację hossy

– Indeks pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym, co dobrze widać na interwale dziennym. Obecna wartość wynosi około 9289 pkt, a rynek znajduje się bardzo blisko strefy oporu oznaczonej pomiędzy 9330–9385 pkt, gdzie podaż zaczęła się już uaktywniać. Może to prowadzić do krótkoterminowej korekty, choć ogólny kierunek nadal pozostaje wzrostowy – wskazują analitycy BM mBanku. Na jakie poziomy na wykresie indeksu trzeba zwrócić szczególną uwagę?

– W kontekście wsparć, pierwszym dynamicznym punktem obrony jest zakres ceny uśrednionej, który w tej chwili działa jako ważne wsparcie. Niżej mamy kolejne kluczowe poziomy: 9084 pkt, następnie 8735 pkt, a później 8454 pkt. W przypadku głębszej korekty warto zwrócić uwagę również na strefę przy 8005 pkt, a dopiero dalej na 7504 pkt, które pełnią rolę strategicznych obszarów popytowych – wskazują przedstawiciele mBanku. Zwracają oni jednak uwagę, że na ten moment brakuje silnych wskazań, które mogłyby zatrzymać wzrosty. – RSI(14) znajduje się na poziomie 58 pkt, co sugeruje, że rynek nie jest jeszcze w strefie wykupienia i nadal ma przestrzeń do dalszych wzrostów. Średnie kroczące utrzymują kierunek wzrostowy, co wspiera byczy scenariusz. Dopóki FTSE pozostaje powyżej zakresu ceny uśrednionej i wsparcia 9084 pkt, przewaga należy do kupujących. Ewentualne korekty w stronę niższych poziomów można traktować jako potencjalne okazje do dołączenia do trendu. Najbliższe cele dla byków to ponowne testowanie i ewentualne wybicie strefy 9330 – 9385 pkt, a w dalszej perspektywie ruch w kierunku psychologicznego poziomu 9500 pkt – podkreślają eksperci.