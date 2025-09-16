Inwestycje
Notowania

Brytyjski indeks FTSE 100 ma ochotę na kontynuację hossy

Rynki akcji wciąż mają się bardzo dobrze. Nawet jeśli pojawia się korekta spadkowa to zazwyczaj ma ona stosunkowo łagodny charakter, a dodatkowo też jest szybko gaszona. Przykładem tego jest chociażby brytyjski indeks FTSE 100.

Publikacja: 16.09.2025 05:07

Brytyjski indeks FTSE 100 ma ochotę na kontynuację hossy

Foto: Simon Dawson/Bloomberg

Przemysław Tychmanowicz

– Indeks pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym, co dobrze widać na interwale dziennym. Obecna wartość wynosi około 9289 pkt, a rynek znajduje się bardzo blisko strefy oporu oznaczonej pomiędzy 9330–9385 pkt, gdzie podaż zaczęła się już uaktywniać. Może to prowadzić do krótkoterminowej korekty, choć ogólny kierunek nadal pozostaje wzrostowy – wskazują analitycy BM mBanku. Na jakie poziomy na wykresie indeksu trzeba zwrócić szczególną uwagę?

– W kontekście wsparć, pierwszym dynamicznym punktem obrony jest zakres ceny uśrednionej, który w tej chwili działa jako ważne wsparcie. Niżej mamy kolejne kluczowe poziomy: 9084 pkt, następnie 8735 pkt, a później 8454 pkt. W przypadku głębszej korekty warto zwrócić uwagę również na strefę przy 8005 pkt, a dopiero dalej na 7504 pkt, które pełnią rolę strategicznych obszarów popytowych – wskazują przedstawiciele mBanku. Zwracają oni jednak uwagę, że na ten moment brakuje silnych wskazań, które mogłyby zatrzymać wzrosty. – RSI(14) znajduje się na poziomie 58 pkt, co sugeruje, że rynek nie jest jeszcze w strefie wykupienia i nadal ma przestrzeń do dalszych wzrostów. Średnie kroczące utrzymują kierunek wzrostowy, co wspiera byczy scenariusz. Dopóki FTSE pozostaje powyżej zakresu ceny uśrednionej i wsparcia 9084 pkt, przewaga należy do kupujących. Ewentualne korekty w stronę niższych poziomów można traktować jako potencjalne okazje do dołączenia do trendu. Najbliższe cele dla byków to ponowne testowanie i ewentualne wybicie strefy 9330 – 9385 pkt, a w dalszej perspektywie ruch w kierunku psychologicznego poziomu 9500 pkt – podkreślają eksperci.

