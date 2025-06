To był największy miesięczny spadek od października ubiegłego roku, kiedy zyski przemysłowe spadły o 10 proc. Zyski przemysłowe są kluczowym wskaźnikiem kondycji finansowej fabryk, kopalni i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Chinach.

Skumulowane zyski w głównych firmach przemysłowych spadły o 1,1 proc. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, jak wynika z danych.

Biuro statystyczne przypisało gwałtowny spadek w maju niewystarczającemu popytowi krajowemu i niższym cenom produktów przemysłowych.

We wrześniu ubiegłego roku zyski przemysłowe odnotowały ogromny spadek o 27,1 proc. rok do roku, co skłoniło Pekin do zwiększenia bodźców w celu odwrócenia spadku zysków korporacyjnych.

Konsumpcja rośnie, produkcja maleje

W ciągu pięciu miesięcy przemysł wydobywczy odnotował spadek zysków o 29 proc., podczas gdy przemysł wytwórczy i użyteczności publicznej odnotowały skromne wzrosty zysków. Zyski w sektorze produkcji motoryzacyjnej spadły o 11,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy państwowe odnotowały spadek zysków o 7,4 proc. w ciągu pierwszych pięciu miesięcy, podczas gdy przedsiębiorstwa niepaństwowe odnotowały spadek zysków o 1,5 proc.