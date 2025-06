Inwestorzy zamykają bliskowschodni rozdział

Czytaj więcej Gospodarka światowa Rynki spokojnie przyjęły nowy etap wojny z Iranem Inwestorzy jak na razie wykluczają, by władze w Teheranie zdecydowały się na blokadę cieśniny Ormuz, która doprowadziłaby do ostrego wzrostu cen ropy. Tym można tłumaczyć dosyć spokojną reakcję giełd, rynków walutowych i surowcowych na to, że Amerykanie zbombardowali irańskie obiekty nuklearne.

Czekając na Fed

Uwaga inwestorów może coraz mocniej kierować się w nadchodzących dniach ku najbliższemu posiedzeniu Fedu, zaplanowanemu na 30 lipca. Barometr CME FedWatch sugerował we wtorek, że szanse na obniżkę stóp procentowych na tym posiedzeniu wynoszą tylko 22,7 proc. (W przypadku posiedzenia mającego się odbyć 17 września sięgają one prawie 80 proc.) Czy mogą jednak zwiększyć się w nadchodzących tygodniach?

Nadzieję na cięcie stóp dała inwestorom niedawna wypowiedź Austana Goolsbee, szefa oddziału Rezerwy Federalnej w Chicago. Zwrócił on uwagę na to, że dotychczasowe dane nie wskazują, by podwyżki ceł doprowadziły do znaczącego skoku inflacji. – Niespodzianką jak dotąd było to, że mieliśmy dane o inflacji z trzech miesięcy, w których nie było dużego wzrostu cen. Jeśli nie będzie podwyżek cen związanych z wyższymi cłami, to moim zdaniem nigdy nie opuściliśmy czegoś, co nazywam „złotą ścieżką” – powiedział Goolsbee. Jego zdaniem, jeśli to się potwierdzi, to Fed powinien ciąć stopy procentowe.

Odczyt amerykańskiej inflacji konsumenckiej za czerwiec poznamy dopiero 15 lipca. Ostatnie odczyty były jednak lepsze od prognoz. Co prawda w maju inflacja przyspieszyła z 2,3 proc. do 2,4 proc., ale i tak była niższa od prognoz.

Z obniżkami stóp nie spieszy się jednak m.in. Rafaelowi Bosticowi, szefowi oddziału Rezerwy Federalnej w Atlancie. Jego zdaniem jest jeszcze czas, by ocenić wpływ podwyżek ceł na inflację. Zwraca on również uwagę, że spółki mogą podwyższać ceny produktów dopiero w drugiej połowie roku. – Ostatni kwartał roku powinien być okresem, w którym będziemy wiedzieć wystarczająco dużo, by podjąć decyzję – zapowiedział Bostic.

We wtorek w Kongresie USA przemawiał i odpowiadał na pytania Jerome Powell, prezes Fedu. W swoim przemówieniu zaznaczył, że wzrost gospodarczy USA jest wciąż silny, sytuacja na rynku pracy bliska pełnego zatrudnienia, a inflacja nadal wyższa od celu. Zadanie Fedowi utrudnia natomiast niepewność gospodarcza. – Zmiany w polityce podlegają ewolucji, a ich wpływ na gospodarkę pozostaje niepewny. Skutki podwyżek ceł będą zależały m.in. od ostatecznych ich poziomów – powiedział Powell.