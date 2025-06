Rynki spokojnie przyjęły nowy etap wojny z Iranem

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy blokada Ormuzu byłaby samobójcza dla Iranu? Gdyby irańskie siły zbrojne zdołały zablokować kluczową cieśninę, to nie tylko zwiększyłyby ryzyko globalnej recesji. Przede wszystkim uderzyłyby w interesy gospodarcze Chin, czyli swojego bliskiego sojusznika. Ewentualne zaostrzenie konfliktu mogłoby też oznaczać gospodarczą ruinę dla Teheranu.

– Długotrwałe zakłócenie przepływów energii w regionie Zatoki Perskiej wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ próba zdławienia eksportu energii byłaby dla Teheranu strategią wysokiego ryzyka – uważa Holger Schmieding, główny ekonomista w Berenberg Banku. Jego zdaniem działania USA mogą w dłuższej perspektywie przyczynić się do uspokojenia sytuacji w regionie. – W krótkiej perspektywie jednorazowy amerykański atak na trzy irańskie obiekty nuklearne podnosi ryzyko geopolityczne w regionie na nowy poziom. W dłuższej perspektywie jednakże poważnie osłabiony irański reżim mógłby okazać się znaczącym pozytywem dla regionu – dodaje Schmieding.

Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu, zwrócił się do władz Chin, by wyperswadowały Iranowi pomysł ewentualnej próby blokowania cieśniny Ormuz. – Jeśli to zrobią, będzie to kolejny straszny błąd. To dla nich samobójstwo gospodarcze. A my zachowujemy opcje, aby sobie z tym poradzić, ale inne kraje również powinny to rozważyć – powiedział Rubio.

Ceny ropy naftowej dosyć łagodnie reagowały na wieści z Bliskiego Wschodu. Baryłka surowca gatunku Brent kosztowała w poniedziałek po południu 75,4 USD, podczas gdy jeszcze w czwartek zbliżała się do 79 USD.