Dla Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) wielomiliardowe umowy ogłoszone w maju podczas podróży prezydenta Donalda Trumpa do regionu są kluczowym krokiem w ich strategicznych planach dywersyfikacji gospodarek z dala od ropy naftowej. Dla amerykańskich firm AI umowy te pogłębiają powiązania z krajami, które są już głównymi inwestorami w amerykańskich centrach danych i zapewniają firmom dostęp do obfitej, taniej energii.

Ale ataki na Iran w ostatni weekend i odwet Teheranu podkreślają możliwą wadę: po ich zbudowaniu gigantyczne projekty kluczowe dla rozwoju amerykańskiej AI mogą łatwo stać się celami odwetu.

Firmy technologiczne sfinansują obronę?

Te projekty obejmują plany OpenAI, Nvidii, Cisco, SoftBanku i firmy G42 z ZEA dotyczące budowy kampusu centrów danych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o mocy 5 gigawatów — wystarczającej do zasilania Miami. A wspierana przez państwo saudyjska firma AI Humain zamierza kupić co najmniej 18 000 chipów od Nvidii do budowy „fabryk AI”, co jest częścią lawiny umów technologicznych, w tym partnerstwa o wartości 5 miliardów dolarów z Amazonem i współpracy o wartości 10 miliardów dolarów z AMD.

Matt Pottinger, który pełnił funkcję zastępcy doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w pierwszej administracji Trumpa, powiedział: „Pomysł, że możemy zbudować nasze największe centra danych na Bliskim Wschodzie w zasięgu łatwego ataku dronów i rakiet Iranu i jego pełnomocników, sugeruje mi, że niektórzy ludzie pracujący dla prezydenta Trumpa nie odrobili pracy domowej. Wspólne ataki USA i Izraela na irański program broni jądrowej w ostatnich dniach tylko wzmacniają ten punkt”.