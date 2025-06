Uderzenie w Iran nie wystraszyło inwestorów

– Najgorszy scenariusz dla rynków byłby, gdyby Iran zamknął cieśninę Ormuz, co jest mało prawdopodobne. Jeśli to zrobi, ceny ropy przekroczą 100 dolarów, zapanuje strach i panika, akcje spadną co najmniej o 10 proc., a inwestorzy rzucą się do bezpiecznych aktywów. Jednak rynki są obecnie wyciszone, biorąc pod uwagę „ograniczone narzędzia”, jakimi dysponuje Teheran, by się zemścić. Iran rozumie, że gdyby zamknął cieśninę, reakcja USA byłaby szybka, karząca i brutalna – wskazuje Marko Papic, główny strateg w GeoMacro Strategy.

– Wszystko zależy od tego, jak zareaguje Iran. Jeśli zaakceptują koniec militarnych ambicji nuklearnych, to może być to koniec konfliktu, a rynki będą w porządku – uważa Peter Boockvar, główny dyrektor inwestycyjny w Bleakley Financial Group.

Część analityków przestrzega jednak inwestorów przed nadmiernym optymizmem. „Przede wszystkim, ostrzegalibyśmy przed pochopnym stwierdzeniem »najgorsze już za nami« na tym etapie. Prezydent Trump być może faktycznie z powodzeniem przeprowadził manewr »eskalacji w celu deeskalacji«, ale szersza ekspansja konfliktu nadal nie może być wykluczona w obecnej chwili” – wskazują analitycy RBC.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy blokada Ormuzu byłaby samobójcza dla Iranu? Gdyby irańskie siły zbrojne zdołały zablokować kluczową cieśninę, to nie tylko zwiększyłyby ryzyko globalnej recesji. Przede wszystkim uderzyłyby w interesy gospodarcze Chin, czyli swojego bliskiego sojusznika. Ewentualne zaostrzenie konfliktu mogłoby też oznaczać gospodarczą ruinę dla Teheranu.

Regionalny spokój?

Konflikt Izraela z Iranem jak dotąd wpływał w dosyć małym stopniu na rynki akcji. Amerykański indeks S&P 500 dzieliło w zeszłym tygodniu mniej niż 1,5 proc. od rekordow