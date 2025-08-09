Barometr "Parkietu". Co się wydarzy na giełdach w nadchodzącym tygodniu?

Prognozy znanych maklerów i analityków dla indeksów największych spółek w Warszawie i Nowym Jorku, cen ropy i miedzi oraz notowań pary euro/złoty.



Aktualizacja: 09.08.2025 22:00 Publikacja: 09.08.2025 21:30