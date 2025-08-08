WIG20 wzrósł o 1,23 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,79 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie miało trzy fazy. W pierwszej rynek poddał się presji spadkowej z otoczenia, by w środkowej skonsolidować się pod strefą oporów w rejonie 3000-2990 pkt. i finalnie zbudować falę wzrostową, która wyniosła indeks WIG20 nad 3000 pkt. oraz przełożyła się na zamknięcie dnia na poziomie 3022 pkt. Analogicznie do dwóch poprzednich sesji tygodnia przesądzająca o obrazie okazała postawa spółek bankowych, których indeks zyskał dziś 1,86 procent i wykazał się siłą po dwóch sesjach mocnych zwyżek. Sesja ustaliła wynik tygodnia w wykonaniu WIG20 na wzrost o 4,76 procent, ale i w tym wypadku trudno pominąć fakt, iż tygodniowy wzrost indeksu WIG-Banki wyniósł 10,12 procent. Nie ma zatem wątpliwości, iż rynek zbudował swoją siłę na postawie sektora, który może okazać się ciężarem dla WIG20, gdy największe banki poszukają korekty czy choćby realizacji zysków. Niemniej, bilans techniczny sesji i tygodnia jest jednoznaczny. Zamknięcie sesji przez WIG20 nad 3000 pkt. oznacza, iż indeks zakończył ostatnie zawieszenie między strefami 3000-2990 pkt. i 2910-2900 pkt. wyjściem na nowe, kilkunastoletnie maksima. Problemem w tym układzie są wspomniane ryzyko korekty na największych bankach w Warszawie, ale też ryzyko letniej korekty na rynkach bazowych, których indeksy – w przeciwieństwie do WIG20 czy indeksu WIG, który grał dziś na nowym ATH – ledwie stabilizują się w konsolidacjach i ciągle próbują wygasić ostatnie impulsy spadkowe. W istocie, DAX, S&P500 i najsilniejszy w tym zbiorze Nasdaq Composite stale grane są bez nowych szczytów hossy. W praktyce, warto liczyć się z ryzykiem fałszywego wybicia WIG20 nad 3000 pkt., ale na dziś indeks otworzył sobie drogę do testowania kolejnych barier technicznych, którymi – z racji szybowania indeksu na poziomach najwyższych od kilkunastu lat - będą po prostu opory psychologiczne.

Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.