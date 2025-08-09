Więcej mieszkań na kieszeń kredytobiorców

Lato na rynku nieruchomości rozpoczęło się od obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna spadła do równych 5 proc. Wielkiego ożywienia w mieszkaniówce jednak nie widać.
Z analiz portalu Tabelaofert.pl wynika, że sprzedaż nowych lokali na dziesięciu największych rynkach wzrosła wprawdzie o 7,9 proc., ale jak tłumaczy Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel serwisu, ten pozytywny sygnał trzeba traktować raczej jako odreagowanie po słabym czerwcu, a nie jako zapowiedź trwałego trendu.
– Kluczowe będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli dojdzie do kolejnych obniżek stóp procentowych, kredyty hipoteczne będą bardziej dostępne, co może się przełożyć na większą aktywność kupujących mieszkania – mówi Chojnacki.
Czytaj więcej
W II kwartale Polacy kupili w Hiszpanii około 1 tys. mieszkań i domów, utrzymując poziom obserwowany od kilku kwartałów. Rząd niedawno wprowadził obostrzenia na rynku najmu krótkoterminowego, wielu cudzoziemców kupuje tu jednak drugie domy.
– Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że w miesiącach letnich biura sprzedaży firm deweloperskich pustoszeją – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Szczególnie, jeśli nie dzieje się nic, co mogłoby skłonić potencjalnych nabywców mieszkań do przyspieszenia zakupów, jak było np. w 2023 roku, kiedy to w ofercie banków pojawił się „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” Niebawem wakacje się skończą. Jeśli w gospodarce, a w konsekwencji na rynku pracy, nie wydarzy się nic, co mogłoby zgasić optymizm nabywców kredytowych, sprzedaż mieszkań najpewniej się ożywi.
Zdaniem Wielgo do zwiększenia ruchu na rynku mieszkań może się też przyczynić ustawa o jawności cen mieszkań. Nowe przepisy ułatwią kupującym wybór lokalu z bogatej oferty firm deweloperskich. – Ponadto wiele z nich będzie musiało mocniej niż do tej pory zabiegać o klientów, np. za pomocą różnego rodzaju akcji promocyjnych – mówi Wielgo. – Będą one dotyczyć części lokali, m.in. oddanych już do użytkowania, ale wciąż niesprzedanych.
Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w Łodzi gotowe mieszkania stanowią już ponad jedną piątą oferty firm deweloperskich (22 proc.). W Warszawie ich odsetek zwiększył się w ciągu siedmiu miesięcy tego roku z 10 do 15 proc. – Ich średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy przekracza 20 tys. zł, podczas gdy średnia dla całej oferty wynosi niespełna 18 tys. zł – zwraca uwagę Wielgo.
W Krakowie odsetek mieszkań gotowych w ofercie deweloperów od grudnia ub.r. do lipca spadł z 17 do 13 proc., we Wrocławiu z 14 do 13 proc., w Trójmieście z 18 do 12 proc., w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z 20 do 18 proc. W Poznaniu udział ukończonych lokali w ofercie wzrósł w tym czasie z 12 do 15 proc.
Czytaj więcej
Popyt na mieszkania się obudził, a podaż wyhamowała, deweloperzy uzyskują mniej pozwoleń. Prawdopodobnie w II kwartale 2026 r. będziemy mieli powtórkę z historii, czyli wzrost cen mieszkań – mówi Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK.
Wielgo ocenia, że deweloperzy chyba zdali sobie sprawę, że przeszarżowali z podażą mieszkań. – Trzeba się więc liczyć z tym, że będą próbowali ją dawkować – mówi. – Z drugiej strony na rynku będzie się pojawiać więcej mieszkań z segmentu popularnego, czyli na kieszeń kredytobiorców.
Ze wstępnych danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że w lipcu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych na rynek w Trójmieście wynosiła niespełna 12,8 tys. zł, a w Łodzi – nieco ponad 9,9 tys. zł. – W efekcie w obu tych metropoliach średnia cena wszystkich oferowanych lokali w przeliczeniu na metr spadła o 1 proc. – podaje Wielgo.
Przeciętna cena mkw. nowych mieszkań w Trójmieście pod koniec lipca to ok. 16,6 tys. zł, a w Łodzi nieco ponad 11,5 tys. zł. W Warszawie wprowadzono do oferty lokale w średniej cenie niemal 16,4 tys. zł. Średnia wszystkich mieszkań w stołecznej ofercie rynku pierwotnego to ponad 17,9 tys. zł za mkw. W Krakowie deweloperzy wprowadzili na rynek lokale wycenione średnio na niespełna 16,5 tys. zł. Przeciętna cena lokali na krakowskim rynku deweloperskim to ponad 16,7 tys. zł za mkw. We Wrocławiu jest to odpowiednio: 14,9 tys. zł za mkw. (średnia cena mkw. lokali wprowadzonych do sprzedaży) i ponad 14,7 tys. zł za mkw. (średnia cena mkw. mieszkań w ofercie), w Poznaniu: 12,8 tys. zł i ponad 13,5 tys. zł za mkw., a w aglomeracji katowickiej: niemal 10 tys. i ponad 11,3 tys. zł za mkw.
– Nie tylko w Trójmieście i Łodzi, ale także w Warszawie, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwiększyła się w lipcu pula mieszkań z ceną poniżej 12 tys. zł za metr kwadratowy – zauważa Wielgo. – Ci, którzy szukają mieszkania dla siebie nie powinni się jednak „bawić” w spekulacje. Zwłaszcza, jeśli mogą sobie na nie pozwolić. To dobry czas na spokojne szukanie optymalnej oferty. Na razie kupującymi są często osoby poprawiające warunki mieszkaniowe, czyli kupujące mieszkania o lepszym standardzie i w droższych lokalizacjach. Jesienne ożywienie sprzedaży mieszkań może oznaczać, że z rynku w pierwszej kolejności zaczną znikać te najtańsze.
W Warszawie przeciętnie najtańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy (niespełna 17,3 tys. zł) są mieszkania, których budowa zakończy się w I połowie przyszłego roku. Średnia dla mieszkań z datą ukończenia budowy za ponad dwa lata to ponad 18,6 tys. zł za metr.