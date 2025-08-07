Gospodarka
Notowania

Inwestorzy uznali, że Berkshire bez Buffetta to już nie będzie to samo

Akcje wehikułu inwestycyjnego stworzonego przez jednego z największych guru inwestorów giełdowych radziły sobie w ostatnich trzech miesiącach najgorzej od czasu wczesnego etapu pandemii.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

94-letni miliarder Warren Buffett zapowiedział w maju, że do końca roku przejdzie na emeryturę i prz

94-letni miliarder Warren Buffett zapowiedział w maju, że do końca roku przejdzie na emeryturę i przestanie kierować firmą Berkshire Hathaway.

Foto: materiały prasowe

Hubert Kozieł

Akcje Berkshire Hathaway, czyli firmy inwestycyjnej miliardera i zarazem guru rynkowego Warrena Buffetta, straciły już ponad 14 proc. od 2 maja, czyli od sesji poprzedzającej dzień, w którym Buffett zapowiedział przejście na emeryturę. W tym czasie nowojorski indeks S&P 500 zyskał 11 proc. i bił rekord za rekordem. Papiery Berkshire radzą sobie dużo gorzej od szerokiego rynku. Różnica pomiędzy stopą zwrotu z akcji tej spółki oraz indeksu S&P 500 była w ostatnich trzech miesiącach największa od wiosny 2020 r., czyli od wczesnego etapu pandemii COVID-19. Owa różnica była też nieco większa niż w okresie załamania na rynkach po wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. i po pęknięciu bańki internetowej w 2000 r. Inwestorzy wyraźnie się więc obawiają, że Berkshire Hathaway, po przejściu Buffetta na emeryturę nie będzie już tak atrakcyjną firmą jak pod jego rządami

