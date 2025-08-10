Komentarze
Notowania

Co za tydzień na GPW. Rekord za rekordem

Krajowy rynek kończy tydzień najlepiej jak mógł, czyli kolejnymi rekordami. WIG zyskuje już prawie 40 proc. od początku roku.

Publikacja: 10.08.2025 15:18

Co za tydzień na GPW. Rekord za rekordem

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Andrzej Pałasz

Można wieszczyć katastrofę, ale można też trzymać się trendu i zarabiać. Świetnie to pokazuje ostatni tydzień, w którym WIG20 zyskał niemal 5 proc., a jego tegoroczna stopa zwrotu sięgnęła 39,4 proc. Początek tygodnia co prawda nie zapowiadał takich fajerwerków. I nic dziwnego, bo trend wzrostowy wydawał się już mocno zaawansowany, a do tego nie brakuje ryzyk na zewnątrz.

Trzeba też zaznaczyć, że ubiegłotygodniowe wzrosty nie były szerokie, lecz koncentrowały się na bankach. To jednak wystarczająca grupa spółek do kontynuacji trendu wzrostowego krajowego rynku.

Rekord WIG-banki przyniósł także rekord WIG20. Indeks dużych spółek w czwartek wzbił się ponad 3000 pkt i choć tego dnia nie utrzymał się ponad tym okrągłym poziomem, to piątkowy 1,2-proc. wzrost wyniósł go na koniec dnia na 3022 pkt.

W piątek na czele WIG20 znalazł się CD Projekt i był to jego najlepszy dzień minionego tygodnia. W czołówce - obok Santandera i PKO BP - był jeszcze Budimex.

Czytaj więcej

Barometr "Parkietu". Co się wydarzy na giełdach w nadchodzącym tygodniu?
Barometr Parkietu
Barometr "Parkietu". Co się wydarzy na giełdach w nadchodzącym tygodniu?

Marnie wypadło CCC, które osunęło się aż o 7,9 proc. Pod kreską były też PGE i Dino Polska. Wybicie lipcowego szczytu oznacza oczywiście, że trend wzrostowy na GPW cały czas trwa.

Warto w tym kontekście odnotować siłę złotego. Końcówka lipca przyniosła wyraźne umocnienie dolara, ale kolejne dni niemal w całości zniosły ten ruch. Siła krajowej waluty może być potwierdzeniem, że inwestorzy zagraniczni nie tracą zainteresowania polskimi akcjami.

Zainteresowanie to oczywiście dotyczy głównie dużych spółek. mWIG40 na koniec dnia tracił 0,56 proc., a sWIG80 rósł o 0,41 proc. Indeks średnich spółek w trakcie tygodnia wybił się na nowy w tym roku szczyt, ale w piątek wrócił poniżej linii oporu. sWIG80 ostatnio rekord ustanowił w drugiej połowie lipca.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet

Publicystyka Komentarz giełdowy
Banki wyniosły GPW na nowe rekordy
Giełda
Banki wyniosły GPW na nowe rekordy
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Co za tydzień GPW
Giełda
Co za tydzień GPW
Wyniki kwartalne z USA, optymizm wokół Ukrainy i pozytywne prognozy dla Polski napędzają giełd
Giełda
Wyniki kwartalne z USA, optymizm wokół Ukrainy i pozytywne prognozy dla Polski napędzają giełd
Spokojny początek sesji. WIG20 z apetytem na 3000 pkt
Giełda
Spokojny początek sesji. WIG20 z apetytem na 3000 pkt
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Tymoteusz Turski, analityk XTB
Giełda
Polskie indeksy na nowych szczytach