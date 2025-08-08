Finanse
Piątek na rynku: Uderzenie w CCC, XTB rośnie w siłę, walka o PZU, hossa trwa

W piątek na GPW znów rządził kolor zielony. Ciekawe informacje napłynęły z CCC, XTB czy też PZU.

Publikacja: 08.08.2025 17:10

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 zyskał w piątek 1,2 proc. i tym samym zamknął notowania powyżej 3000 pkt. Mocno prezentował się także WIG, który ustanowił kolejny rekord hossy. Czym jeszcze żyli inwestorzy?

Hossa z potencjałem

Mimo imponujących stóp zwrotu, perspektywy na przyszłość nadal wyglądają optymistycznie – mówił w Parkiet TV Mariusz Jagodziński z Mount TFI.

Akcjonariuszom CCC nie było do śmiechu

O 7,9 proc. potaniały w piątek akcje firmy CCC. Czyżby i w tym przypadku zadziałała „sprzedaż faktów”? Firma pochwaliła się bowiem wynikami, które były lepsze od oczekiwań.

XTB nabiera masy

Według danych KDPW w lipcu XTB pozyskało ponad 35 tys. rachunków na rynku polskim. To najlepszy wynik brokera w ostatnich miesiącach. Rajd akcji w piątek został jednak zatrzymany.

Co dalej z PZU?

Akcje w PZU był w piątek blisko ustanowienia nowego, historycznego szczytu. Firmie nie przeszkadza zamieszanie związane z ruchami kadrowymi.

Orlen z wiatrakami na Bałtyku

Na pierwszej polskiej farmie wiatrowej Baltic Power  zainstalowano już 5 wiatraków . Jest to wspólna inwestycja Orlenu i Northland Power.

Karuzela w Santanderze trwa

Wojciech Sieńczyk nie jest już dyrektorem Santander BM – dowiedział się „Parkiet”. To kolejne ruchy kadrowej w grupie Santander.

