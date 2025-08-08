WIG20 zyskał w piątek 1,2 proc. i tym samym zamknął notowania powyżej 3000 pkt. Mocno prezentował się także WIG, który ustanowił kolejny rekord hossy. Czym jeszcze żyli inwestorzy?
Mimo imponujących stóp zwrotu, perspektywy na przyszłość nadal wyglądają optymistycznie – mówił w Parkiet TV Mariusz Jagodziński z Mount TFI.
Akcje CCC tracą w piątek silnie na wartości. Zdaniem analityków nie ma to związku z opublikowanymi wstępnymi wynikami za drugi kwartał roku obrotowego obuwniczo-odzieżowej grupy. Co zatem powoduje przecenę?
Ponad 40,3 tys. nowych rachunków w lipcu, z czego 35,2 tys. to zasługa samej firmy XTB - tak prezentują się najnowsze dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
W tle odwołania Andrzeja Klesyka z funkcji szefa PZU widać politykę, spór z załogą o podział zysków spółki i bliżej niesprecyzowaną „potrzebę zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi”.
Na pierwszej polskiej farmie wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i Northland Power, zainstalowano już 5 wiatraków o mocy 15 MW każdy. Teren prac budowlanych odwiedził premier Donald Tusk.
Kolejne zmiany kadrowe w grupie Santander. Jak dowiedział się "Parkiet" z firmą rozstał się Wojciech Sieńczyk, który ostatnio pełnił m.in. funkcję dyrektora biura maklerskiego Santander.