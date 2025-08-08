WIG20 zyskał w piątek 1,2 proc. i tym samym zamknął notowania powyżej 3000 pkt. Mocno prezentował się także WIG, który ustanowił kolejny rekord hossy. Czym jeszcze żyli inwestorzy?

Hossa z potencjałem

Mimo imponujących stóp zwrotu, perspektywy na przyszłość nadal wyglądają optymistycznie – mówił w Parkiet TV Mariusz Jagodziński z Mount TFI.

Akcjonariuszom CCC nie było do śmiechu

O 7,9 proc. potaniały w piątek akcje firmy CCC. Czyżby i w tym przypadku zadziałała „sprzedaż faktów”? Firma pochwaliła się bowiem wynikami, które były lepsze od oczekiwań.