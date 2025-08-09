Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostateczne wyniki aukcji dogrywkowej przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 17 lipca 2025 r. Zwycięzcy lipcowej aukcji dogrywkowej mają dostarczyć ponad 4,5 GW mocy. Zgodnie z informacją opublikowaną przez prezesa URE, aukcję dogrywkową na rok dostaw 2029 wygrały 53 oferty, z tego 50 jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich, 3 jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych zagranicznych. Aukcja dogrywkowa na rok dostaw 2029 zakończyła się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia wynoszącą 534,09 zł/kW/rok dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich oraz 440,00 zł/kW/rok dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych.
Czytaj więcej
Inwestorzy realizujący nowe elektrownie gazowe, które nie zyskały wsparcia w postaci wygranych aukcji rynku mocy (forma pomocy publicznej( w poprzednim roku, wygrali tegoroczne aukcje dogrywkowe. Chodzi m.in. o projekty Energi i Enei. Ta ostatnia firma jednocześnie podpisała zaraz po zakończeniu aukcji umowę z wykonawcą.
Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów mocowych zawartych w wyniku tej aukcji wynosi 4 513,048 MW, z czego 61 MW dotyczy umów mocowych, którymi objęte są jednostki zagraniczne.
Jak zaznaczył regulator, mechanizm rynku mocy zapewnia możliwość wynagradzania uczestników rynku, czyli producentów energii elektrycznej, za ich pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego w przypadku przewidywanych problemów z pokryciem zapotrzebowania na moc w systemie w czasie okresu przywołania na rynku mocy. Konieczność ogłoszenia okresów przywołania wynika m.in. z wysokiego zapotrzebowania na energię, niskiej prognozowanej produkcji OZE oraz niedostępności mocy w jednostkach konwencjonalnych – elektrowniach gazowych i węglowych. Takowe wystąpiły po grudniowej aukcji, bo cena nie pozwoliła na wygranie projektów gazowych, które są potrzebne dla stabilizacji systemu energetycznego.
URE przypomniał, że aukcja główna na rynku mocy na rok dostaw 2029 została przeprowadzona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) 12 grudnia 2024 r. Aukcja dogrywkowa jest organizowana w przypadku, gdy po przeprowadzeniu aukcji głównej na dany rok dostaw operator systemu przesyłowego (PSE) stwierdzi problem z wystarczalnością zasobów wytwórczych. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Prezesa URE, aukcję dogrywkową przeprowadzoną przez PSE na rok dostaw 2029 wygrały 53 oferty, z tego 50 jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich, a trzy składające się z jednostek fizycznych zagranicznych. Koszt samego rynku mocy tylko w roku wyniesie 6,4 mld zł.
Czytaj więcej
Spółki energetyczne systematycznie zwiększają inwestycje w sieci. W poprzednim roku było to ponad 14 mld zł. W kolejnych latach może być jeszcze więcej.
Spośród 53 ofert największą uwagę przykuwają te dotyczące nowych bloków gazowo-parowych Energa zgłosiła projekty elektrowni w Gdańsku i Grudziądzu II, każdy o mocy 525,24 MW. Jak podaje spółka, przez 17 lat trwania kontraktów przychody obu bloków gazowo-parowych mogą wynieść łącznie do 9,54 mld zł. Z kolei należąca do Enei, spółka Enea Elkogaz zakontraktowała bloki gazowe w Kozienicach o mocy blisko 609 MW każdy. Enea zapewniła w dogrywkowej aukcji łącznie 2024 MW obowiązku mocowego. Dla nowych jednostek gazowych to 1218 MW na 17 lat. W całym okresie obowiązywania kontraktów dla jednostek nowych łączne przychody wyniosą co najmniej 11 mld zł. Cena zamknięcia aukcji wyniosła 534,09 zł/kW/rok.
– Ostateczne wyniki aukcji dogrywkowej rynku mocy stanowią ważny krok w kierunku zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Korzystne dla Grupy Enea rozstrzygnięcia wspierają realizację naszego ambitnego planu inwestycyjnego. Mamy wszystko, co potrzeba, by go zrealizować. Konsekwentnie tworzymy optymalne warunki, by w ciągu 10 lat zmienić Eneę w zielony, niezawodny i nowoczesny koncern energetyczny – skomentował Grzegorz Kinelski, prezes Enei.
Kontrakt mocowy wygrała także czeska firma Resinvest z projektem CEZ Skawina II o mocy 265 MW, z projektem w Chorzowie o mocy 40,0 MW, a także firma Cleversen z projektem o mocy blisko 100 MW. Nowe moce zakontraktowała także na 17 lat Polska Grupa Energetyczna, która wygrała kontrakty dla nowych jednostek wytwórczych o mocy 20, 44, 31,6 i 45 MW. Mniejsze jednostki zakontraktowały spółki Taurona, ale jedynie na jeden rok.
Na pierwszej polskiej farmie wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i Northland Power, zainstalowano już 5 wiatraków o mocy 15 MW każdy. Teren prac budowlanych odwiedził premier Donald Tusk.