Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostateczne wyniki aukcji dogrywkowej przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 17 lipca 2025 r. Zwycięzcy lipcowej aukcji dogrywkowej mają dostarczyć ponad 4,5 GW mocy. Zgodnie z informacją opublikowaną przez prezesa URE, aukcję dogrywkową na rok dostaw 2029 wygrały 53 oferty, z tego 50 jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich, 3 jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych zagranicznych. Aukcja dogrywkowa na rok dostaw 2029 zakończyła się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia wynoszącą 534,09 zł/kW/rok dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich oraz 440,00 zł/kW/rok dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych.

Potrzeba dodatkowych aukcji

Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów mocowych zawartych w wyniku tej aukcji wynosi 4 513,048 MW, z czego 61 MW dotyczy umów mocowych, którymi objęte są jednostki zagraniczne.

Jak zaznaczył regulator, mechanizm rynku mocy zapewnia możliwość wynagradzania uczestników rynku, czyli producentów energii elektrycznej, za ich pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego w przypadku przewidywanych problemów z pokryciem zapotrzebowania na moc w systemie w czasie okresu przywołania na rynku mocy. Konieczność ogłoszenia okresów przywołania wynika m.in. z wysokiego zapotrzebowania na energię, niskiej prognozowanej produkcji OZE oraz niedostępności mocy w jednostkach konwencjonalnych – elektrowniach gazowych i węglowych. Takowe wystąpiły po grudniowej aukcji, bo cena nie pozwoliła na wygranie projektów gazowych, które są potrzebne dla stabilizacji systemu energetycznego.

URE przypomniał, że aukcja główna na rynku mocy na rok dostaw 2029 została przeprowadzona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) 12 grudnia 2024 r. Aukcja dogrywkowa jest organizowana w przypadku, gdy po przeprowadzeniu aukcji głównej na dany rok dostaw operator systemu przesyłowego (PSE) stwierdzi problem z wystarczalnością zasobów wytwórczych. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Prezesa URE, aukcję dogrywkową przeprowadzoną przez PSE na rok dostaw 2029 wygrały 53 oferty, z tego 50 jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich, a trzy składające się z jednostek fizycznych zagranicznych. Koszt samego rynku mocy tylko w roku wyniesie 6,4 mld zł.