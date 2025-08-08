Wyniki kwartalne z USA, optymizm wokół Ukrainy i pozytywne prognozy dla Polski napędzają giełd

DAX notuje lekki spadek pod wpływem słabych danych z Niemiec, gdzie produkcja przemysłowa spadła o 1,2% m/m w czerwcu. Rynek pomimo gorszych informacji spodziewa, że złe dane płynące z przemysłu niemieckiego, będą impulsem sugerującym obniżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny we wrześniu tego roku. Niewielkie wręcz symboliczne spadki notują giełdy w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Na zielono dzień kończą indeksy we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
Warszawska giełda kończy tydzień w bardzo dobrej formie, mimo że nie zabrakło istotnych wydarzeń wpływających na nastroje giełdowe. Na przestrzeni całego tygodnia indeks WIG20 wzrósł o ponad 4.5% i przebił psychologiczną granicę 3000 pkt. Identycznie zachowuje się szeroki rynek na warszawskiej giełdzie, który podobnie jak główny indeks rośnie od początku tygodnia o ponad 4% coraz mocniej śrubując historyczne rekordy. Inwestorzy w mijającym tygodniu skupiali się w dużej mierze na wynikach sektora bankowego. Pozytywnie wyróżniały się również spółki z sektora energetycznego, których notowania rosły, dzięki rosnącym cenom ropy. Negatywnie wyróżnia się PZU, które znalazło się pod presją po nagłej zmianie na stanowisku prezesa, a z kolei CCC zanotowało dwucyfrowe spadki po publikacji szacunkowych wyników za drugi kwartał.
W dniu dzisiejszym ministerstwo finansów zaktualizowało swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego oraz inflacji na koniec roku. PKB w roku 2025 ma urosnąć o 3.4%, natomiast inflacja ma oscylować w granicach 3.1%. Rynek pozytywnie wycenił ten scenariusz, uznając go za potwierdzenie stabilności makroekonomicznej kraju.
W tle rośnie coraz większe przekonanie, że konflikt zbrojny na Ukrainie zbliża się ku końcowi. Rynek zaczyna wyceniać scenariusz potencjalnego zawieszania broni, a nawet całkowitego zakończenia walk zbrojnych i podpisania trwałej umowy pokojowej w niedalekiej przyszłości. Dla polski jako kraju frontowego i kluczowego zaplecza logistycznego dla ukrainy, taki rozwój wydarzeń będzie oznaczał wzrost aktywności inwestycyjnej oraz większy napływ kapitału zagranicznego, a także potencjalne zyski dla polskich firm korzystających na kontraktach związanych z odbudową ukrainy.
W Stanach Zjednoczonych inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na trwającym sezonie wyników kwartalnych, który jak dotąd przebiega lepiej niż się spodziewano. Większość spółek, których raporty zostały już opublikowane, przebiła oczekiwania analityków, a największe firmy technologiczne chwalą się rekordowymi zyskami. Mimo napięć związanych z nowymi cłami nałożonymi przez administrację USA na towary z ponad 70 państw, Wall Street utrzymuje pozytywny sentyment, a indeksy zakończyły tydzień wyraźnie na plusie.
Finałowa sesja tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyła się mocnymi zwyżkami najważniejszych indeksów.
Krajowy rynek kończy tydzień najlepiej jak mógł, czyli kolejnymi rekordami. WIG zyskuje już prawie 40 proc. od początku roku.
Ostatnia sesja tygodnia jak na razie nie przynosi większych zmian indeksów. Polski WIG20 po nieco słabszym początku wychodzi przed południem nad kreskę.
Europejskie rynki zakończyły czwartkową sesję solidnymi wzrostami. Przewodzi im niemiecki indeks DAX, który zyskuje 1,1%. Wtóruje mu CAC40, który rośnie o 1%. Szwajcarski indeks rośnie o 0,8%, a IT40 zyskuje 0,9%. Najsłabiej radzi sobie FTSE 100, który spada o 0,7%.