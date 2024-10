Ten rok może przynieść 9 bln USD emisji długu na całym świecie

– Rynek jest atrakcyjny, gdyż spready pomiędzy rentownościami są w pobliżu najniższych tegorocznych poziomów, rentowności nieco spadły w stosunkowo krótkim czasie, a popyt nadal jest silny – wskazuje Mike Griffin, wiceszef działu obligacji korporacyjnych i miejskich w firmie Conning.

– Emitenci widzą, że spready są bliskie poziomom najniższym w historii, a to jest atrakcyjne z punktu widzenia emitentów długu – zauważa Meghan Robson, szefowa działu amerykańskiej strategii kredytowej w BNP Paribas.

Czytaj więcej Obligacje Hossa obligacji? W Polsce niekoniecznie Ogromne potrzeby pożyczkowe krajowego budżetu będą sporym wyzwaniem dla rynku, a obniżka stóp przesunie się w czasie – twierdzą eksperci VIG/C-Quadrat TFI.

Niepewność przed wyborami

Analitycy spodziewają się jednak, że tempo emisji długu okaże się w październiku i w listopadzie mniejsze niż było we wrześniu. Przyczyni się do tego przede wszystkim niepewność inwestorów związana z wynikiem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Do ich rozstrzygnięcia jest już mniej niż dwa tygodnie.

– Gdybym była emitentem i chciała szybko sprzedać dług, zrobiłabym to jeszcze przed wyborami. Po wyborach na rynku może być bowiem za dużo zmienności oraz niepewności – uważa Kathy Jones, główna strateg ds. obligacji w Schwab Center for Financial Research.

Rosnące szanse wyborcze Donalda Trumpa już przyczyniły się do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, gdyż obietnice wyborcze kandydata republikanów są uznawane przez inwestorów za bardziej sprzyjające inflacji niż propozycje Kamali Harris. O ile w połowie września rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich była poniżej poziomu 3,62 proc., o tyle w czwartek po południu wynosiła nieco ponad 4,20 proc. Wróciła więc na poziom z końcówki lipca, choć w międzyczasie Fed obciął stopy procentowe o 50 pkt baz.