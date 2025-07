Giełdy wchodzą z optymizmem w kolejne półrocze

Ostrożni analitycy

Wiele prognoz dla amerykańskiego rynku akcji wciąż jest jednak dosyć ostrożnych. O ile S&P 500 zakończył piątkową sesję na poziomie 6173 pkt, o tyle średnia prognoz strategów zebranych przez Bloomberga sugeruje, że na koniec roku będzie on wynosił 6061 pkt. Najbardziej optymistyczna projekcja – autorstwa Chrisa Charveya z Wells Fargo – mówi o 7007 pkt, a najbardziej pesymistyczna (autorstwa Barry’ego Bannistera z firmy Stifel Nicolaus) sugeruje spadek do 5500 pkt.

Nieco bardziej optymistyczne są prognozy dla paneuropejskiego indeksu Stoxx Europe 600. Ich średnia sugeruje jego wzrost do końca roku o około 3 proc., do 557 pkt. Najbardziej optymistyczna prognoza (CMC Markets) mówi, że indeks dojdzie do 620 pkt.

Inwestorzy się przekonali, że rynki wschodzące trzeba dobrze wybierać

O ile globalny indeks MSCI World zyskał od początku roku 8 proc., to indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets wzrósł w tym czasie o około 14 proc. Jego stopa zwrotu byłaby pewnie dużo lepsza, gdyby mniej tam ważyły spółki z Chin, czyli z kraju mocno dotkniętego wojną handlową rozpoczętą przez USA. Regionalne subindeksy dla rynków wschodzących radziły sobie bowiem lepiej od MSCI Emerging Markets. Na przykład, subindeks dla Ameryki Łacińskiej zyskał od początku roku około 25 proc., a dla Europy Środkowo-Wschodniej urósł o 45 proc. Indeksy giełd z naszego regionu – takie jak słoweński Sbitop, polski WIG20 czy węgierski BUX , były natomiast w gronie najmocniej zyskujących głównych indeksów giełdowych świata.

Niestety, rzadko przekładało się to na wyniki funduszów inwestujących na rynkach wschodzących. Według danych agencji Bloomberga, spośród 167 takich funduszów (posiadających mandat do inwestowania na całym świecie), jedynie cztery wypracowały w pierwszym półroczu stopy zwrotu przekraczające 20 proc. Wygląda więc na to, że fundusze zbyt mocno skupiały się na spółkach z Chin czy z Azji Wschodniej. – Wiele rynków wschodzących jest obecnie kierowanych przez specyficzne czynniki krajowe – twierdzi Anna Mulholland, dyrektor w Pictet Asset Management. HK