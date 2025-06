Notowania XTPL podczas piątkowej sesji oscylują w okolicach 84 zł, spadając o 2 proc. W najnowszym raporcie analitycznym autorstwa Erste Group Piotr Bogusz obniżył zalecenie dla akcji XTPL z „kupuj” do „trzymaj”, a cenę docelową do 89 zł ze 135 zł. Nowa implikuje niespełna 6-proc. przestrzeń do zwyżki.

To już kolejna rekomendacja od Erste Group z obniżoną ceną docelową. Pierwsze trzy brzmiały „kupuj”, a ceny docelowe wynosiły odpowiednio: 216 zł w sierpniu 2023 r. (przy kursie wynoszącym wówczas 174 zł), 152 zł w lipcu 2024 r. (przy kursie około 114 zł) oraz 135 zł w grudniu 2024 r. (przy kursie sięgającym 95 zł).

Najnowszy raport został przygotowany w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego.

„ Obniżamy naszą cenę docelową ze względu na przyjęcie bardziej konserwatywnych założeń odnośnie sprzedaży w latach 2025-27 (głównie zmniejszenie szacunków sprzedaży dla urządzeń DPS i obniżenie szacunków dotyczących wpływów ze spodziewanych wdrożeń przemysłowych) oraz uwzględnienie wyższych kosztów operacyjnych”- czytamy w raporcie.