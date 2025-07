Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo złożył 30 czerwca do sądu plan restrukturyzacyjny, który ma na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie pełnej zdolności do regulowania zobowiązań. W szczególności zakłada on stabilizację sytuacji finansowej w krótkim okresie poprzez działania nakierowane na optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań finansowych, redukcję kosztów i zwiększenie przychodów, m.in. poprzez rozwój współpracy z kluczowymi klientami.

Ponadto planowane są kompleksowe działania restrukturyzacyjne w okresie do 2031 r., dalszy rozwój działalności podstawowej, czyli przewozów kolejowych, przy jednoczesnym ograniczaniu obecności na schyłkowych rynkach, w tym poprzez stopniowe wygaszanie działalności w biznesie przewozów węgla. Jednocześnie firma chce się skoncentrować na rozwijaniu przewozów intermodalnych i specjalistycznych, cechujących się wyższymi marżami i mniejszą podatnością na wahania koniunktury.

PKP Cargo ma być konkurencyjne i trwale rentowne

PKP Cargo planuje restrukturyzację: kluczowych procesów operacyjnych mających wpływ na jednostkowe koszty świadczenia usług i ich rentowność, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji między spółką matką a podmiotami zależnymi, aktywów trwałych i działalności sprzedażowej. Kluczowe inicjatywy restrukturyzacyjne mają być realizowane od lipca tego roku do końca 2026 r. W efekcie od przyszłego roku spółka planuje osiągnąć rentowność na poziomie wyniku netto.

W przypadku skutecznego wdrożenia zaplanowanych działań, przewiduje się, że w 2031 r. PKP Cargo będzie mogło osiągnąć zysk EBITDA na poziomie 1 296 mln zł. Ponadto w tym czasie udział kosztów świadczeń pracowniczych w strukturze kosztów ogółem powinien spaść z około 45 proc. do około 31 proc. Zmienić ma się też struktura przychodów, m.in. poprzez spadek udziału wpływów z przewozów węgla kamiennego do 13 proc. oraz wzrost udziału przewozów intermodalnych do 19 proc.

„Problemy, w jakich znajduje się PKP Cargo w restrukturyzacji, mają charakter strukturalny i aby utrzymać płynność, uregulować zobowiązania, a w dłuższym terminie odbudować rentowność, konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zmiany funkcjonowania spółki w praktycznie wszystkich aspektach. To proces rozłożony na lata, a kluczem do jego sukcesu jest konsekwentne wdrażanie optymalizacji kosztowej, poprawy marżowości operacyjnej oraz maksymalizacja wykorzystania aktywów spółki” - zauważa cytowana w komunikacie prasowym Agnieszka Wasilewska - Semail, prezes PKP Cargo.