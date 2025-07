Prześwietlamy fuzje i przejęcia w sektorze IT. Jakie ciekawe trendy widać?

Inwestorzy najczęściej kupowali firmy brytyjskie. Przypadło na nie aż 498 transakcji. Na drugim miejscu są Niemcy (266 transakcji), a trzecia jest Francja (231). Polskie spółki w tym okresie były przedmiotem transakcji 34 razy, co daje nam 15. miejsce w Europie i pokazuje wyraźną dominację największych gospodarek w statystykach M&A.

Na naszym rynku na uwagę zasługują m.in. inwestycje cyber_Folks w akcje Shopera, funduszu CVC w krakowski Comarch, Prowly.com w firmę Brand 24 czy zagranicznego koncernu TSS Europe w największą polską firmę informatyczną – rzeszowskie Asseco.

– Rośnie również liczba polskich podmiotów, często wspieranych zagranicznym kapitałem, które chcą konsolidować rynek i mają apetyt na transakcje. Do takich podmiotów należy chociażby Symfonia i Comarch, których plany rozwojowe zakładają m.in.akwizycje. Zakupy zapowiada również notowane na GPW Asseco i wspierane przez TSS Sygnity – wskazuje Bartosz Bisior.

Czytaj więcej Technologie Fuzje i przejęcia w telekomunikacji jeszcze się nie skończyły. Także duże 2025 rok ma przynieść ożywienie na rynku fuzji i przejęć w sektorze telekomunikacja, media, technologie. Polska nie będzie odstawać. Pierwsza duża transakcja została właśnie ogłoszona. Kolejne są w toku. Czy giełda uwzględnia ten trend?

...oraz na wyceny

Z raportu CMT wyłaniają się ciekawe wnioski dotyczące cen aktywów w sektorze IT. Oczywiście zależą one od ogólnej sytuacji makroekonomicznej, ale daje się też zauważyć pewne długofalowe trendy związane z modelem działalności. Widać np. że w ostatnich latach spółki przypisane do branży application software, czyli w dużej mierze produktowe, oferujące oprogramowanie w modelu SaaS (jako usługę), są wyceniane wyżej niż te z innych segmentów IT.

Różnice te widać zarówno w mnożnikach bazujących na wyniku EBIDTA, jak i na przychodach. I tak na przykład mediana wskaźnika EV/EBITDA dla transakcji w tym najciekawszym dla inwestorów sektorze w 2019 r. wynosiła 15,2, rok później wzrosła do 17,6, a podczas tzw. covidowej hossy przebiła poziom 20. W 2022 r. spadła do 19, w 2023 r. oscylowała w okolicach 18, a w 2024 r. sięgała 17. Dla porównania: mediana dla wszystkich analizowanych transakcji w sektorze IT w 2024 r. była poniżej 15, a w latach 2019–2023 utrzymywała się w przedziale 11–14.